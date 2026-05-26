EEUU atacó objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz y crece la tensión en plena negociación de paz

Washington aseguró que destruyó embarcaciones y misiles iraníes en Bandar Abbas mientras continúa el diálogo por el alto el fuego.

Estados Unidos aseguró que las operaciones militares fueron ejecutadas como “ataques de autodefensa” durante el alto el fuego vigente.

Estados Unidos llevó adelante “ataques de autodefensa” contra objetivos militares iraníes en el sur de Irán, en medio de las negociaciones abiertas entre Washington y Teherán para sostener el alto el fuego, reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo nuclear limitado. El operativo incluyó ataques contra embarcaciones y plataformas de misiles en la zona de Bandar Abbas.

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El ejército estadounidense informó que los ataques fueron ejecutados por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y estuvieron dirigidos contra amenazas vinculadas a fuerzas iraníes en el área del estrecho de Ormuz. Según explicó el organismo militar, las operaciones apuntaron a embarcaciones que intentaban colocar minas y a plataformas de lanzamiento de misiles.

En un comunicado oficial, el CENTCOM señaló que los ataques fueron diseñados “ para proteger a nuestras tropas de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes ”.

Bandar Abbas, principal base naval iraní, fue uno de los puntos alcanzados por los bombardeos estadounidenses.

El capitán de la Armada y portavoz del comando militar, Tim Hawkins, afirmó: “ El Centcom continúa defendiendo a nuestras fuerzas, actuando con moderación durante el alto el fuego en curso ”. Luego agregó: “ Entre los objetivos se encontraban plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas ”.

Los bombardeos se concentraron en Bandar Abbas

Los ataques se realizaron en las inmediaciones de Bandar Abbas, donde funciona la principal base naval iraní. De acuerdo con Hawkins, las fuerzas estadounidenses destruyeron dos embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y alcanzaron además un sitio de misiles tierra-aire.

La agencia iraní Fars, citando a la televisión estatal, informó que cuatro personas murieron durante el operativo, aunque todavía no se confirmó el número total de víctimas.

Por otro lado, Fox News aseguró que las fuerzas estadounidenses detectaron a dos embarcaciones iraníes colocando minas en el estrecho de Ormuz y que un sistema de misiles iraní apuntó contra aviones de combate norteamericanos. Según esa versión, Estados Unidos respondió con un contraataque inmediato.

Bandar Abbas ATAQUE EEUU IRAN El Comando Central estadounidense afirmó que las fuerzas iraníes representaban una amenaza para tropas y aeronaves en la región.

Trump habló de un acuerdo nuclear y del uranio iraní

Horas antes de los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo que cualquier entendimiento para terminar la guerra con Irán debería incluir la incorporación de más países a los Acuerdos de Abraham, promovidos durante su primera presidencia para normalizar relaciones con Israel.

El mandatario también aseguró que existe un acuerdo para que Irán entregue de manera inmediata sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos para su destrucción o, alternativamente, permita su eliminación bajo supervisión internacional.

“El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”, publicó Trump en Truth Social.

Donald Trump Donald Trump afirmó que Irán deberá destruir o entregar sus reservas de uranio enriquecido como parte de un posible acuerdo. Crédito: The White House

Irán rechazó entregar el uranio enriquecido

Desde Teherán, el gobierno iraní negó que exista un acuerdo para transferir el uranio enriquecido fuera del país y rechazó una versión publicada por el medio árabe Al Hadath, que había informado que la República Islámica estaba dispuesta a retirar ese material de su territorio.

La postura iraní volvió a exponer las diferencias que persisten entre ambas partes pese a las negociaciones abiertas para intentar consolidar un cese de las hostilidades en Medio Oriente.