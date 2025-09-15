Premios Emmys 2025: Owen Cooper se convirtió en el actor más joven en ganar por su papel en la serie "Adolescencia"

Cooper nunca había trabajado como actor antes de audicionar para Adolescencia, en la que interpreta a Jamie Miller, de 13 años, quien es arrestado bajo sospecha de asesinato.

Owen Cooper de Adolescencia se ha convertido en el actor más joven en ganar un premio de actuación en la entrega de los Premios Emmys . El joven de 15 años, que protagoniza el traumático drama limitado de Netflix , ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o de Antología o Película para Televisión.

Agradeció al elenco y al equipo de la serie de Netflix, así como a sus padres, luego de recibir un gran aplauso.

"Honestamente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba estar en Estados Unidos, ni mucho menos aquí, pero creo que esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. No era nada hace tres años y aquí estoy ahora. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible", dijo.

Cooper rompió el récord de Michael A. Goorjian , quien tenía 23 años cuando se convirtió en el ganador más joven de la categoría en 1994. También rompió el récord de Scott Jacoby como el actor más joven en ganar en las categorías de actuación de los Primetime Emmy. Jacoby tenía 16 años cuando ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por The Certain Summer en 1973.

Cooper venció a varios veteranos establecidos para ganar el premio, entre ellos Javier Bardem de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story , Bill Camp y Peter Sarsgaard de Presumed Innocent y Rob Delaney de Dying for Sex , así como su propio coprotagonista de Adolescencia, Ashley Walters .

Lo que es aún más notable que la edad de Cooper es el hecho de que nunca había trabajado como actor antes de audicionar para Adolescencia, en la que interpreta a Jamie Miller, de 13 años, quien es arrestado bajo sospecha de asesinato.

El éxito de Adolescencia en Netflix

En junio, la serie, protagonizada por Stephen Graham, como el padre de Miller, se convirtió en la segunda serie en inglés más vista de Netflix, superando a la cuarta temporada de Stranger Things y solo detrás de Merlina con más de 141 millones de visitas en sus primeros tres meses.

La serie fue co-creada por Graham y Jack Thorne y fue dirigida por Philip Barantini, quien ganó elogios por su método de toma única.

Cuenta la historia del colegial Miller, quien es arrestado tras el asesinato de su compañera de clase Katie Leonard. Sin embargo, la serie no es una novela policíaca, algo que se aclara desde el principio del primer episodio, sino que plantea la pregunta: ¿por qué? Es una pregunta que se plantea su familia —su padre, Eddie Miller, interpretado por Graham, su madre, Manda, interpretada por Christine Tremarco, y su hermana Lisa, interpretada por Amélie Pease—, al igual que el inspector detective Luke Bascombe, interpretado por Ashley Walters, y otros, como la terapeuta Briony Ariston, interpretada por Erin Doherty.