"Big Little Lies": HBO dio una importante actualización sobre la tercera temporada de la serie







Big Little Lies fue un éxito de crítica y audiencia cuando se estrenó en 2017 como miniserie. En 2019 se estrenó una segunda temporada, basada en material original.

La serie esta cada vez más cerca de volver.

La esperada tercera temporada de la serie estelar de HBO, Big Little Lies, ha dado un gran paso adelante con la contratación de Francesca Sloane, cocreadora, productora ejecutiva y showrunner de la serie Mr. & Mrs. Smith, para escribir el primer episodio de la tercera temporada, actualmente en desarrollo.

Sloane será productora ejecutiva de la nueva entrega junto con el creador de la serie, David E. Kelley, y las estrellas Reese Witherspoon y Nicole Kidman. El acuerdo se enmarca en un contrato exclusivo de dos años que Sloane ha firmado con HBO.

Sloane se traslada a HBO desde Amazon MGM Studios, donde mantenía contratos generales desde 2020 y cocreó junto a Donald Glover la exitosa serie dramática Mr. & Mrs. Smith. Ha sido productora ejecutiva y showrunner de la serie, cuya segunda temporada, previamente aprobada, se ha retrasado indefinidamente.

La contratación de la guionista probablemente representa una doble dosis de buenas noticias para los fans de Big Little Lies. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, declaró la primavera pasada que él y su equipo esperaban la secuela de Liane Moriarty antes de avanzar con la tercera temporada del exitoso thriller.

Se cree que la continuación de Moriarty de su novela Big Little Lies de 2014, en la que se basó la primera temporada de la serie de HBO ganadora de un Emmy, está terminada y se publicará en 2026. Ella ha revelado que presenta un salto en el tiempo con las mujeres en el centro de la historia ahora madres de adolescentes.

El acuerdo con Sloane culmina una extensa búsqueda que HBO inició este verano para encontrar un guionista para la tercera temporada de Big Little Liars. El resultado fue una competición entre media docena de guionistas y equipos de guionistas consolidados. La noticia de que BLL tendría una tercera temporada empezó a sonar cuando Kidman dejó entrever en noviembre de 2023 que HBO estaba preparando una continuación del drama criminal ambientado en la costa. Un par de meses antes, su compañera productora ejecutiva, Bruna Papandrea, declaró al portal Deadline que se intentó continuar la historia, pero el repentino fallecimiento en 2021 del productor ejecutivo y director de la primera temporada de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, fue un golpe devastador para todos los involucrados, dejando un gran vacío y nos hizo reflexionar. Las estrellas de BLL son Witherspoon, Kidman, Zoë Kravitz, Laura Dern y Shailene Woodley, quienes han expresado públicamente su deseo de regresar para una tercera temporada, junto con Kelley. El elenco de la serie también incluye a Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper, Jeffrey Nordling y Meryl Streep en la segunda temporada. La primera temporada, sobre cinco mujeres de Monterey, California, envueltas en una investigación de homicidio, ganó 8 premios Emmy de 16 nominaciones, incluyendo Mejor Serie Limitada, un premio de dirección para Vallée y trofeos de actuación para Kidman, Skarsgård y Dern.