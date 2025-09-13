Con solo cuatro episodios: la miniserie de Disney + que plantea un difícil y angustiante dilema familiar







Este impactante thriller psicológico de Disney enfrenta a los padres con uno de los peores temores y decisiones.

La impactante serie que estrenó Disney + e impactó a los espectadores.

Basada en la novela "Playing Nice" de J.P. Delaney y bajo la dirección de Kate Hewitt, llegó a Disney + una miniserie británica de cuatro capítulos. Se trata de "Dos Familias", un thriller psicológico intenso, inquietante y cargado de emoción que explora los rincones más oscuros del amor parental y la verdad familiar.

La serie no permite descanso: desde la primera revelación establece un ambiente de tensión, misterio y culpa que sólo crece a medida que se revelan secretos, motivaciones ocultas y se pone a prueba la confianza entre parejas. Impactante y provocativa, invita al espectador a preguntarse dónde termina la biología y comienza el vínculo afectivo.

Una nueva serie que plantea una reflexión sobre la familia, la biología y los vínculos llegó a Disney +.

De qué trata Dos familias, la miniserie impactante de Disney + Pete y Maddie viven en Cornualles con su hijo Theo, disfrutando de una vida aparentemente tranquila: ella dirige un restaurante y él dejó su trabajo periodístico para encargarse del hogar y del cuidado del bebé. Todo cambia cuando reciben una llamada del hospital revelando que Theo no es su hijo biológico: al nacer, ocurrió un intercambio de bebés con otra pareja, Miles y Lucy.

A partir de ahí, las dos parejas deberán enfrentar una decisión difícil: seguir criando al hijo que aman o reclamar al que es biológicamente suyo. Lo que empieza como un acuerdo inesperado para manejar la situación con sensatez va derivando en desconfianza, manipulaciones y una lucha legal llena de conflictos emocionales.

Disney+: tráiler de Dos familias Embed - Playing Nice Official Trailer | ITV Disney+: elenco de Dos familias James Norton (Pete Riley)

Niamh Algar (Maddie Riley)

James McArdle (Miles Lambert)

Jessica Brown Findlay (Lucy Lambert)

