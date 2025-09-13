La nueva serie argentina de Netflix que todos esperan que estrene: combina poder, familia y secretos







Netflix suma a su catálogo una de las series argentinas más esperadas, un thriller de tres episodios que mezcla política, misterio y drama familiar.

Escenas de Las Maldiciones, la miniserie de Netflix que combina drama político y secretos familiares en solo tres capítulos.

Las series argentinas no paran de crecer dentro del catálogo de Netflix, y cada vez más producciones locales se convierten en fenómenos internacionales. El gigante del streaming apuesta fuerte con historias breves pero intensas que atrapan desde el primer minuto.

Este viernes 12 de septiembre llegó a la plataforma Las Maldiciones, una miniserie basada en la novela de Claudia Piñeiro. Su estreno global marca un hito para la industria nacional y promete convertirse en uno de los títulos más comentados del año.

las-maldiciones-netflix-1 Las series argentinas pisan fuerte en Netflix con un estreno que promete tensión, giros inesperados y una historia corta pero intensa.

De qué trata Las Maldiciones, la miniserie argentina de Netflix El eje de Las Maldiciones se sitúa en el norte argentino, donde la hija de un gobernador queda secuestrada por su hombre de confianza durante la votación de una ley crucial sobre la explotación del litio. Este hecho abre una cadena de revelaciones que modifican la vida de toda la familia.

A medida que avanza la trama, emergen secretos guardados durante trece años que ponen en jaque la identidad de la niña y desnudan la verdadera naturaleza del poder. La tensión aumenta capítulo a capítulo, con giros inesperados y un suspenso que no da respiro.

La serie, dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, utiliza los paisajes áridos del norte argentino para reforzar la atmósfera de misterio y simbolismo. Con solo tres episodios, la miniserie apuesta a un formato breve pero contundente, diseñado para impactar a nivel internacional. Netflix: tráiler de Las Maldiciones Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Las Maldiciones Leonardo Sbaraglia

Gustavo Bassani

Alejandra Flechner

Monna Antonópulos

Francesca Varela

