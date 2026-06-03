Presentan un libro sobre los hijos de las víctimas de Operación Masacre

La obra reconstruye las vidas de las familias atravesadas por los fusilamientos de José León Suárez, a 70 años de los crímenes.

El libro Después del basural reconstruye las historias de los hijos y familiares de las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez.

La Municipalidad de San Martín realizará la presentación del libro Después del basural. Los hijos de Operación Masacre , una obra que reconstruye las historias familiares atravesadas por los fusilamientos de José León Suárez , perpetrados hace 70 años durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora y recordada por sus víctimas como “La Fusiladora” .

La actividad será el sábado 6 de junio , a las 18 , en el Salón Victoria Pueyrredón , ubicado en el tercer piso del Palacio Municipal de San Martín , en Belgrano 3747 . La presentación forma parte de las conmemoraciones por un nuevo aniversario de los crímenes que luego fueron investigados por Rodolfo Walsh en Operación Masacre , una obra clave de la literatura testimonial argentina.

El libro fue escrito por Gastón Garriga , producido por Laura Lagar y diseñado por Carla Elizabeth Mercau . Según sus autores, la obra busca recuperar “las vidas y las infancias que esa noche se rompieron definitivamente”, a partir de las marcas que dejaron aquellas muertes violentas en las familias de los fusilados.

Después del basural reconstruye distintos momentos de las familias Carranza , Garibotti , Rodríguez , Brión , Lizaso y Valle , en un registro de no ficción que también funciona como homenaje a Walsh, considerado uno de los pioneros del género.

La obra propone una mirada sobre las consecuencias íntimas y políticas de los fusilamientos, con eje en los hijos y familiares de las víctimas. A la vez, traza una línea de continuidad entre las dictaduras argentinas, al señalar que cada experiencia represiva retomó métodos previos del terrorismo de Estado para profundizarlos y perfeccionarlos.

En esta primera etapa, Después del basural estará disponible como eBook de descarga gratuita, mientras que su versión impresa está prevista para los últimos meses del año.

Entre los fragmentos difundidos, el libro recupera la vida de Pedro Lizaso luego de su paso por la intendencia y el vínculo con su hijo Carlitos, quien lo acompañó en su actividad como martillero e inmobiliario. Esa rutina familiar y política, atravesada por la comunidad, sufrió un quiebre con los hechos del 16 de junio de 1955.

Otro de los pasajes se centra en Susana, hija de Juan José Valle, cuando ingresó a la Penitenciaría en junio de 1956 para despedirse de su padre pocas horas antes de su fusilamiento. La escena reconstruye el encuentro final entre ambos y el intento de un militar de entregarle dinero antes de la ejecución, en una imagen que condensa la violencia política y el impacto familiar de aquellos crímenes.