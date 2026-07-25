Solo 6 episodios: la nueva miniserie de Netflix basada en una exitosa novela juvenil + Agregar ámbito en









Una adaptación literaria propone un relato cargado de emociones, vínculos y desafíos personales que ya despierta interés entre los suscriptores.

Una historia nacida en los libros da el salto a la pantalla con una propuesta que ya empieza a dar que hablar. Netflix

Las adaptaciones de novelas siguen ocupando un lugar importante dentro del catálogo de Netflix. En los últimos años, la plataforma apostó por historias nacidas en los libros que luego encontraron una nueva audiencia en formato audiovisual.

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Ahora llegó el turno de "El mapa de los anhelos", una producción española inspirada en la obra homónima de la escritora Alice Kellen. La ficción apuesta por una historia íntima, donde el duelo, el amor y la búsqueda de un nuevo propósito se convierten en el eje de una trama contada a lo largo de seis episodios.

Con un formato breve y una apuesta diferente, una nueva ficción busca abrirse camino entre los estrenos más comentados. Netflix La serie está dirigida especialmente a quienes disfrutan de los dramas románticos y las historias de crecimiento personal. Aunque toma como punto de partida la novela original, también introduce algunos cambios para adaptarse al lenguaje televisivo y al formato de miniserie.

De qué trata El mapa de los anhelos La protagonista de la historia es Greta, una joven que siente que toda su vida estuvo marcada por la enfermedad de su hermana mayor, Lucy. Desde pequeña creyó que había llegado al mundo con un propósito muy concreto: ayudarla a luchar contra la leucemia mediante la donación de células madre.

La muerte de Lucy cambia por completo su realidad y la deja atravesando un profundo duelo. Sin embargo, antes de partir, su hermana le deja un último regalo: "El mapa de los anhelos", un juego diseñado especialmente para que Greta vuelva a encontrarle sentido a su vida.

Cada desafío la obliga a salir de su zona de confort, enfrentarse a sus propios miedos y descubrir aspectos de sí misma que nunca había explorado. En ese recorrido aparece Will, un joven que también carga con heridas del pasado y con quien construye un vínculo que transforma el camino de ambos. Las adaptaciones literarias siguen ganando lugar en el streaming con producciones que apuntan a un público amplio. Netflix La serie combina drama, romance y crecimiento personal, mientras aborda temas como la pérdida, la salud mental, las relaciones familiares y las segundas oportunidades. Ese equilibrio entre momentos emotivos y situaciones esperanzadoras es uno de los rasgos que más destacan quienes ya conocían la novela de Alice Kellen. Netflix: tráiler de El mapa de los anhelos Netflix: elenco de El mapa de los anhelos Alícia Falcó

Pablo Álvarez

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Ramón Barea

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