La serie distópica de Prime Video ideal para maratonear: una sociedad subterránea rodeada de secretos + Agregar ámbito en









Con una propuesta original, está historia llena de misterio promete atraparte desde el primer minuto y sacarte el aliento.

La historia futurista que te va a mantener pegado al televisor. Gentileza - Prime Video

Las historias de ciencia ficción siguen siendo de las propuestas más elegidas por los usuarios de plataformas de streaming. Dentro de ese género, hay una serie que logró captar la atención del público de Prime Video por su suspenso insostenible y un desarrollo lleno de misterio.

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Con una trama basada en una exitosa saga literaria, esta producción te introduce en una comunidad aislada del resto del mundo y una protagonista intrigante que está decidida a descubrir qué es lo que pasa en verdad detrás de las reglas que controlan cada aspecto de su vida y las de sus vecinos.

"Silo" te adentra en un futuro distópico. Gentileza - Prime Video De qué trata Silo "Silo" es una serie de ciencia ficción creada por Graham Yost y basada en la trilogía de novelas "Wool", "Shift" y "Dust", escritas por Hugh Howey. La adaptación debutó en 2023 y, tras el éxito de su primera entrega, obtuvo nuevas temporadas.

La historia transcurre en un futuro donde 10.000 personas habitan un refugio subterráneo enorme de 144 pisos de profundidad porque el exterior es letal para la vida humana y nadie puede abandonar el lugar sin enfrentarse a la muerte.

Con el paso de los años, los habitantes aceptaron vivir bajo normas estrictas que regulan la convivencia y limitan el acceso a la información sobre el origen del silo. La protagonista es Juliette Nichols, una ingeniera interpretada por Rebecca Ferguson, cuya vida cambia cuando la muerte de un ser querido la lleva a investigar hechos que las autoridades tratan de ocultar.

Mientras reúne pruebas, Juliette descubre que la historia del lugar en el que vive parece ser mucho más compleja de lo que creía, lo que la enfrenta con funcionarios poderosos y con secretos que pueden cambiar la vida de todos los habitantes. La primera temporada cuenta con 10 episodios y, tras la buena recepción del público, la serie fue renovada para una segunda y tercera temporada. Prime Video: tráiler de Silo Prime Video: elenco de Silo Rebecca Ferguson como Juliette Nichols

Rashida Jones como Allison Becker

David Oyelowo como Holston Becker

Tim Robbins como Bernard Holland

Common como Robert Sims

Harriet Walter como Martha Walker

Avi Nash como Lukas Kyle

Iain Glen como el Dr. Pete Nichols

Geraldine James como Ruth Jahns

Will Patton como Sam Marnes

Ferdinand Kingsley como George Wilkins

Rick Gomez como Patrick Kennedy

Chinaza Uche como Paul Billings