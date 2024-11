Quentin Tarantino realizó una inesperada e invaluable donación al Museo de la Academia

Quentin Tarantino en contra de las remakes en Hollywood

Durante una entrevista en “The Bret Easton Ellis Podcast” a Tarantino le preguntaron si Dune: Parte Dos era o no la mejor película del año como muchos han proclamado. No tenía una respuesta porque no la va a ver.

“Vi 'Dune' [de David Lynch] un par de veces. No necesito volver a ver esa historia”, dijo Tarantino sobre su falta de interés en las adaptaciones de Villeneuve. “No necesito ver gusanos de especias. No necesito ver una película que diga la palabra 'especia' de forma tan dramática”

Tarantino no tiene nada contra Villeneuve, simplemente no le interesa ver una historia con la que ya está familiarizado porque ya ha invertido tiempo en el material original.

“Es un remake tras otro”, explicó Tarantino. “La gente me pregunta si he visto 'Dune', si he visto 'Ripley', si he visto 'Shgun'”. Y yo les respondo que no, que no, que no, que no. Hay seis o siete libros de Ripley. Si hacen uno de nuevo, ¿por qué hacen el mismo que ya han hecho dos veces? Ya he visto esa historia dos veces antes y no me gustó en ninguna de las dos versiones, así que no me interesa verla una tercera vez. Si hicieran otra historia, sería lo suficientemente interesante como para darle una oportunidad de todos modos”.

“Vi 'Shgun' en los años 80. Vi las 13 horas completas. Estoy bien. No necesito volver a ver esa historia, no me importa cómo la hagan”, agregó. “No me importa si me llevan al antiguo Japón en una máquina del tiempo. No me importa, he visto la historia”.