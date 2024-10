Quentin Tarantino elogia a "Joker: Folie à Deux" y cree que fue una forma de decirle a Hollywood "que se jodan"

"Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona como tal. Es como un desastre enorme, hasta cierto punto. Y no me pareció un ejercicio intelectual. Me dejé llevar por ella. Me gustaron mucho las secuencias musicales. Me quedé muy atrapado. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran".