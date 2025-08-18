Quentin Tarantino reveló cuál de sus películas es su favorita y por qué

Quentin Tarantino reveló cuál es su película favorita dentro de su filmografía. El director, que ha dirigido numerosos proyectos icónicos a lo largo de los años, incluidos Reservoir Dogs , Pulp Fiction e Inglorious Basterds , estrenó su última película Once Upon A Time In Hollywood en 2019.

Hablando en el podcast The Church Of Tarantino, el cineasta admitió que esta última película es su "favorita", aunque también compartió algunos otros aspectos destacados.

“Once Upon A Time In Hollywood es mi favorita, Inglorious Basterds es mi mejor película” , dijo, antes de sugerir que Kill Bill es “la película definitiva de Quentin”.

"Como si nadie más la hubiera podido hacer", continuó Tarantino. "Cada aspecto de ella está tan particularmente arrancado, como con tentáculos y tejido ensangrentado, de mi imaginación, mi ello, mis amores, mi pasión y mi obsesión.

“Creo que Kill Bill es la película que nací para hacer, creo que Inglorious Basterds es mi obra maestra, pero Once Upon A Time In Hollywood es mi favorita ”.

Al hablar de sus mejores guiones, el director agregó: “Creo que Inglourious Basterds es mi mejor guión, y creo que Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood están justo detrás”.

¿Por qué Quentin Tarantino no dirigirá la secuela de Once Upon a Time in Hollywood?

Brad Pitt reveló por qué Tarantino no dirigirá el spin-off/secuela de Once Upon A Time In Hollywood, Las aventuras de Cliff Booth.

La película, que se estrenará en Netflix , está siendo dirigida por David Fincher, aunque el guión será escrito por Tarantino.

Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki y Scott Caan también protagonizarán.

"Esto es algo que Quentin Tarantino escribió. Es un episodio, no una secuela, del personaje de Once Upon a Time. No quería dirigirlo en ese momento, así que nuestro amigo David Fincher intervino", aseguró Pitt en dialogo con el portal Deadline.

La próxima película de Booth sería un paso inusual para el cineasta de Pulp Fiction por varios motivos: la última vez que escribió una película que no dirigió fue From Dusk Til Dawn de 1996; y ha sido un crítico acérrimo de plataformas de streaming como Netflix, prefiriendo los medios físicos y la proyección de películas para verlas. También sería la primera secuela tradicional de una de sus películas dirigidas: Kill Bill se dividió en dos partes, pero se considera una sola historia.