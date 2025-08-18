La grilla del ciclo "Noches Capitales"en La Plata ya es monumental: Los Fabulosos Cadillacs el 23 de septiembre, YSY A el 27 de septiembre, Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre, Abel Pintos el 1 de noviembre, Miranda! el 29 de noviembre, Andrés Calamaro el 6 de diciembre y Guasones el 13 de diciembre. Y la expectativa continúa creciendo con el anuncio de la nueva fecha de Miranda! para el día 28 de noviembre.
Miranda! suma una segunda fecha en el ciclo "Noches Capitales" en La Plata: cómo y dónde conseguir las entradas
La banda emblema del pop argentino es el primer artista en con realizar dos fechas en el festival platense.
Miranda! tiene confirmada su participación en Noches Capitales para el 29 de noviembre y ya cuenta con entradas agotadas. Emblemas del pop argentino, anuncian una segunda fecha para el día 28 de noviembre convirtiéndose en los primeros artistas en hacer dos fechas en este Festival platense.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Miranda! en La Plata
Las entradas para esta nueva función ya están disponibles a través de www.livepass.com.ar, con todos los medios de pago y un beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.
El histórico Hipódromo de La Plata ubicado sobre avenida 44 y calle 115, se vuelve a perfilar como el escenario ideal para disfrutar de noches memorables, de la mano de grandes artistas, descubriendo nuevos talentos y compartiendo con amigos o en familia.
Esta experiencia, además, se complementa con comodidades de primer nivel, como un estacionamiento propio a disposición, una amplia y ambiciosa oferta gastronómica con propuestas locales de todo tipo, un sector VIP con vista exclusiva, y activaciones artísticas que se intercalan entre show y show.
Grilla confirmada hasta ahora de Noches Capitales:
23 DE SEPTIEMBRE
LOS FABULOSOS CADILLACS
LFC TOUR 2025 40 ANIVERSARIO
27 DE SEPTIEMBRE
YSY A
TRAMPA AL TIEMPO TOUR 2025
18 DE OCTUBRE
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
TOUR 30 AÑOS DE “MI VIDA LOCA”
28 y 29 DE NOVIEMBRE
MIRANDA!
NUEVO HOTEL MIRANDA!
6 DE DICIEMBRE
ANDRÉS CALAMARO
TOUR 2025
1 DE NOVIEMBRE
ABEL PINTOS
“GRACIAS A LA VIDA”
13 DE DICIEMBRE
GUASONES
GIRA NACIONAL 2025
