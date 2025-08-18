Miranda! suma una segunda fecha en el ciclo "Noches Capitales" en La Plata: cómo y dónde conseguir las entradas







La banda emblema del pop argentino es el primer artista en con realizar dos fechas en el festival platense.

Miranda! suma una segunda fecha en el festival.

La grilla del ciclo "Noches Capitales"en La Plata ya es monumental: Los Fabulosos Cadillacs el 23 de septiembre, YSY A el 27 de septiembre, Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre, Abel Pintos el 1 de noviembre, Miranda! el 29 de noviembre, Andrés Calamaro el 6 de diciembre y Guasones el 13 de diciembre. Y la expectativa continúa creciendo con el anuncio de la nueva fecha de Miranda! para el día 28 de noviembre.

Miranda! tiene confirmada su participación en Noches Capitales para el 29 de noviembre y ya cuenta con entradas agotadas. Emblemas del pop argentino, anuncian una segunda fecha para el día 28 de noviembre convirtiéndose en los primeros artistas en hacer dos fechas en este Festival platense.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Miranda! en La Plata Las entradas para esta nueva función ya están disponibles a través de www.livepass.com.ar, con todos los medios de pago y un beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

image El histórico Hipódromo de La Plata ubicado sobre avenida 44 y calle 115, se vuelve a perfilar como el escenario ideal para disfrutar de noches memorables, de la mano de grandes artistas, descubriendo nuevos talentos y compartiendo con amigos o en familia.

Esta experiencia, además, se complementa con comodidades de primer nivel, como un estacionamiento propio a disposición, una amplia y ambiciosa oferta gastronómica con propuestas locales de todo tipo, un sector VIP con vista exclusiva, y activaciones artísticas que se intercalan entre show y show.

Grilla confirmada hasta ahora de Noches Capitales: 23 DE SEPTIEMBRE LOS FABULOSOS CADILLACS LFC TOUR 2025 40 ANIVERSARIO 27 DE SEPTIEMBRE YSY A TRAMPA AL TIEMPO TOUR 2025 18 DE OCTUBRE LOS AUTÉNTICOS DECADENTES TOUR 30 AÑOS DE “MI VIDA LOCA” 28 y 29 DE NOVIEMBRE MIRANDA! NUEVO HOTEL MIRANDA! 6 DE DICIEMBRE ANDRÉS CALAMARO TOUR 2025 1 DE NOVIEMBRE ABEL PINTOS “GRACIAS A LA VIDA” 13 DE DICIEMBRE GUASONES GIRA NACIONAL 2025