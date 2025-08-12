Simon Pegg reveló detalles de cómo hubiese sido la película de "Star Trek" dirigida por Quentin Tarantino

El director de Once Upon a Time in Hollywood estuvo vinculado a una nueva película de la longeva franquicia espacial durante mucho tiempo.

Pegg dio detalles de cómo hubiese sido el filme dirigido por Tarantino.

Simon Pegg habló sobre la película de Star Trek no realizada de Quentin Tarantino , calificándola de "una locura".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director de Once Upon a Time in Hollywood estuvo vinculado a una nueva película de la longeva franquicia espacial desde hace un tiempo, después de que se informara previamente que había presentado con éxito una versión a Paramount .

Sin embargo, la película finalmente nunca se realizó y el guionista Mark L. Smith le dijo a Collider en 2023 que un importante obstáculo en la producción de la película se debía al hecho de que Tarantino estaba preocupado de que Star Trek fuera su última película .

Pegg, quien interpretó a Scotty en la trilogía reiniciada de Star Trek , arrojó algo de luz sobre cómo se habría visto la película en la Fan Expo Boston durante el fin de semana.

"Eso fue lo que en la industria llamamos una locura total" , dijo a través de Collider. "Era todo lo que uno esperaría de un guion de Star Trek de Quentin Tarantino".

Pegg continuó diciendo que le habría gustado ver el mundo de Star Trek a través de los ojos de Tarantino, pero los fanáticos acérrimos de la franquicia podrían haber sentido algo diferente.

"Creo que habría sido una curiosidad increíble ver Star Trek a través de su lente", añadió. "No sé qué tal les habría gustado a los fans, pero sin duda habría sido interesante".

La película de Tarantino iba a estar "basada en un episodio de la clásica serie Star Trek que se desarrolla en gran parte en la Tierra, en un entorno de gánsteres de los años 30".

El episodio en cuestión, "A Piece of the Action", el episodio número 17 de la segunda temporada de Star Trek: La serie original, se emitió el 12 de enero de 1968.