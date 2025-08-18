Ben Stiller reveló que no dirigirá la tercera temporada de la serie "Severance" y adelantó cuál será su próximo proyecto

El actor es uno de los productores ejecutivos y director principal de la exitosa serie de Apple TV+. Por primera vez, no dirigirá ningún episodio.

Ben Stiller no estará en la silla de director para la tercera temporada de la serie Severance , según reveló en una entrevista con Los Angeles Times.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El productor ejecutivo y director principal del drama de ciencia ficción de Apple TV+ está planeando su esperadísima tercera temporada. Pero, por primera vez, no dirigirá ningún episodio.

En cambio, Stiller rodará una película de supervivencia sobre la Segunda Guerra Mundial, que "cuenta la historia real de un aviador derribado en la Francia ocupada y cómo se involucró con la Resistencia francesa".

Además, está produciendo la próxima secuela de Meet the Parents , Focker-in-Law , y recientemente terminó un documental sobre sus padres, Stiller & Meara: Nothing Is Lost . Se espera que dirija una comedia dramática sobre la industria musical en desarrollo en HBO titulada The Band . Y según el LA Times, también quiere hacer una película basada en el podcast de Rachel Maddow Bag Man , sobre el escándalo de sobornos que afecta al vicepresidente de Richard Nixon , Spiro Agnew .

“Estas cosas toman tiempo para unirse”, dijo Stiller a la publicación , “y cuanto más viejo te haces, más te das cuenta de que tu tiempo es limitado” .

Severance estrenó su segunda temporada en enero en medio de una masiva gira de prensa mundial. Con 27 nominaciones a los Emmy, este thriller laboral se convirtió en la serie más nominada del año.

¿Al Pacino podría ser parte de Severance?

En su entrevista con el LA Times, Stiller también habló de una cena reciente que tuvo con Al Pacino, de quien dice ser un gran fan de Severance.

"Me encantaría trabajar con él", dijo Stiller. ¿Podría aparecer en "Severance"? Stiller añadió: "No es la primera vez que se habla de eso... O sea, nunca se sabe".