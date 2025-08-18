Netflix confirmó la fecha de estreno de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro







La película protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth tendrá un estreno limitado en cines antes de llegar a la plataforma de streaming.

La nueva versión de Frankenstein llega en noviembre.

Netflix lanzó hoy los artes principales de Frankenstein de Guillermo del Toro y anunció que se estrenará en cines selectos el 23 de octubre y llegará a Netflix el 7 de noviembre. La película es protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz completan el elenco de la película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1957442763961577800&partner=&hide_thread=false Del genio de Guillermo del Toro llega 'FRANKENSTEIN'. Un clásico renacido con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

En Netflix: noviembre 7 pic.twitter.com/ZVYVat3leG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 18, 2025 De qué trata Frankenstein de Guillermo del Toro El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro, adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Frankenstein Netflix “Llevo 30 años haciendo películas. No creo que viva otros 30 años más”, dijo del Toro a sus 60 años en dialogo con el portal Vanity Fair. Frankenstein es la película que siempre ha soñado, un proyecto apasionante que le costó encontrar patrocinador. “Todos dijeron que no”, dice del Toro.

Es un patrón que ha persistido a lo largo de su carrera: generar una idea épica y original que Hollywood rechaza rotundamente. Luego, esperar unos años. Finalmente, un ejecutivo arriesgado dirá que sí, y nacerá un clásico moderno. En este caso Netflix dio luz verde a su versión operística de la novela de 1818 de Mary Shelley.

Frankenstein Netflix Aunque la historia se centra principalmente en el doctor y su creación, los estragos de su relación se extienden más allá de los protagonistas rivales de Frankenstein . Mia Goth coprotagoniza el papel de Elizabeth, la prometida del bondadoso hermano menor de Victor, quien se convierte en una obsesión para los personajes de Isaac y Elordi. Frankenstein Netflix Isaac interpreta al científico con problemas éticos, mitad cirujano, mitad mecánico Víctor Frankenstein, por su parte Jacob Elordi interpreta a la criatura reanimada, cuya apariencia permanece oculta (literalmente) en las primeras imágenes difundidas.

Temas Netflix

Películas