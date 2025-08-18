Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie "La diplomática"







Keri Russell regresa al papel principal junto con Rufus Sewell, Allison Janney, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear y Ato Essandoh.

Keri Russell protagoniza la serie de Netflix. Netflix

La temporada 3 de La diplomática ya tiene fecha de estreno. El drama político de Netflix regresará para su tercera temporada el 18 de octubre. Netflix también lanzó un nuevo avance de la tercera temporada.

Keri Russell regresa al papel principal junto con Rufus Sewell, Allison Janney, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear y Ato Essandoh. Como se anunció previamente, Bradley Whitford también aparecerá en la nueva temporada .

De qué tratará la tercera temporada de La diplomática La embajadora Kate Wyler (Russell) vive la particular pesadilla de conseguir lo que quiere. Acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn (Janney) de tramar un complot terrorista y admitió que busca el puesto de vicepresidenta. Pero ahora que el presidente ha muerto, su esposo, Hal (Sewell), podría haberlo asesinado sin querer, y Grace Penn es la líder del mundo libre. Nada de esto frena la campaña de Hal para conseguir la vicepresidencia para Kate. Kate asume un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperó, una amistad cada vez más compleja con el secretario de Relaciones Exteriores, Austin Dennison (Gyasi), y un vínculo desconcertante con el primer caballero, Todd Penn (Whitford).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NetflixLAT/status/1957427309352231068&partner=&hide_thread=false El poder ha cambiado de manos… y el peligro está más cerca que nunca. ‘La Diplomática’ regresa el 16 de octubre, solo en Netflix. pic.twitter.com/JSHKTfU1tO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 18, 2025 Debora Cahn creó La diplomática y es productora ejecutiva junto con Russell, Janice Williams y Alex Graves. La serie ya ha sido renovada para una cuarta temporada .

La diplomática fue un éxito inmediato para Netflix tras su estreno en 2023. La serie y Russell han recibido numerosas nominaciones a premios, incluyendo los Emmy y los Globos de Oro. Recientemente, la serie fue nominada a mejor serie dramática en los Emmy de 2025, mientras que Russell fue nominada a mejor actriz principal en un drama.

Temas Netflix

Series