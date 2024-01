Quién será el reemplazo de Jesica Cirio en La Peña de Morfi

Hasta la última semana de 2023, Cirio indicó que iba a continuar en el programa dominical junto a Diego Leuco . Pero hace algunos días, Ángel de Brito reveló que lo directivos decidieron no renovar el contrato de la modelo, el cual venció el 31 de diciembre. Además, el conductor de LAM compartió los dos nombres de que picaban en punta para reemplazarla.

angel de brito.jpg Ángel de Brito dio dos nombres de los posibles reemplazos de Jesica Cirio

Zaira Nara le concedió un extenso reportaje a Intrusos y contó que ya tuvo un charla con los directivos del canal propiedad de Paramount. "A mí me llamaron de Telefé y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar, no para hacer La Peña juntas, para que sea una o la otra", precisó la hermana de Wanda Nara.