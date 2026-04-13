Gran Hermano Generación Dorada: una histórica actriz será quién reemplace a Andrea del Boca + Seguir en









Por su parte la actriz reapareció en sus redes sociales tras el fuerte accidente doméstico que vivió dentro de la casa.

Ya hay reemplazante para Andrea del Boca en Gran Hermano.

Gran Hermano Generación Dorada sigue en constante cambio, tras la salida de Andrea del Boca de la casa (luego de haber sufrido un fuerte accidente), ya se definió quién será su reemplazo.

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Según se informó a través de redes sociales, en breve ingresará la actriz Grecia Colmenares en lugar de Andrea del Boca.

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Llevando un mensaje de tranquilidad a todos sus seguidores, Del Boca publicó en sus historias de Instagram una foto de ella en la comodidad de su cama, en pijama y acompañada por su perro labrador. “Mimos que todo lo curan”, describió sobre el momento.

“Estoy bien, reponiéndome. Pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. Gracias”, sumó, nuevamente agradecida por el apoyo de la audiencia.

La salida de Solange Abraham Solange Abraham, la elegida para protagonizar un intercambio internacional con el exitoso reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, dejó este domingo Gran Hermano. Antes de abandonar la casa, Sol tuvo su momento de despedida con sus compañeros, en el que no faltaron las emociones. Entre abrazos y palabras de aliento, la participante se mudó de hogar al menos por una semana. El futuro de Sol estará ahora en La Casa de los Famosos, un ciclo que reúne a figuras reconocidas en un formato similar, pero con proyección internacional. Su incorporación promete sumar interés entre los seguidores que ya la venían acompañando en Gran Hermano. De esta manera, Gran Hermano suma un nuevo giro en su dinámica, mientras que Sol inicia un nuevo desafío que la llevará a medirse en otro escenario televisivo.