Gran Hermano Generación Dorada: Grecia Colmenares ingresó a la casa en reemplazo de Andrea del Boca + Seguir en









En los últimos años, la actriz se había mantenido alejada de la televisión local, con participaciones esporádicas y una vida más reservada fuera del país.

La actriz venezolana ya es parte del reality.

La actriz venezolana Grecia Colmenares finalmente ingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, en un momento cargado de emoción y nostalgia por su vuelta a la pantalla local tras más de una década.

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“Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela”, expresó la artista visiblemente conmovida, en referencia a una de las ficciones más recordadas de su carrera. Luego de saludar a la conductora Cinthia Fernández, Colmenares dejó el estudio y se dirigió directamente hacia la casa para sumarse a la convivencia.

Antes de que atraviese el pasillo para ingresar a la casa, mostraron un breve clip de sus novelas y la voz en off de la intérprete que sostuvo: "La vida es depende cómo la mires, tiene para muchos golpes. Recuerdo que miraba la telenovela, ponía un espejo y actuaba. Quiero que la gente conozca cómo soy".

Su ingreso generó un fuerte impacto tanto en los participantes, que se sorprendieron y la abrazaron con desconfianza.

La trayectoria y presente de Grecia Colmenares Colmenares se convirtió en una de las figuras más populares de las telenovelas, con éxitos como Manuela, Topacio y María de nadie, que la consagraron como una de las protagonistas más queridas del género. Su estilo romántico y su fuerte presencia en pantalla la posicionaron como una estrella internacional, con gran repercusión en Argentina.

En los últimos años, la actriz se había mantenido alejada de la televisión local, con participaciones esporádicas y una vida más reservada fuera del país. Por eso, su regreso a un formato masivo como Gran Hermano marca un hito en su carrera y despierta expectativas sobre su rol dentro del reality. Con su incorporación, el programa apuesta a sumar una figura de peso y experiencia en reemplazo de Andrea del Boca, en una edición que busca renovar el interés del público con giros inesperados y presencias destacadas dentro de la casa más famosa del país.