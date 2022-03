Finalmente Iván de Pineda no conducirá La Peña de Morfi

Por otro lado, se dijo que ante la partida de Gerardo Iván había querido proponer cambios en el formato para poder marcar su impronta y hacer una nueva Peña con otro estilo, ideas que no habrían sido aceptadas.

Por el momento Iván no estará. A cinco días de la próxima emisión, desde el canal están pensando alternativas ante su ausencia, para poder suplir el lugar que quedó vacante. Una de las opciones más fuerte que se baraja es la de poner al frente a la dupla de Zaira Nara y Jesica Cirio.

Las dos modelos condujeron muy bien y con una buena marca de audiencia el homenaje especial que se realizó el domingo pasado. A ellas las estuvieron acompañando Julieta Prandi y Soledad Pastorutti desde un móvil en Rosario. Cirio es parte de La Peña desde el 2016 y la menor de las Nara fue parte de Morfi, todos a la mesa, primero acompañando a Rozín y luego a Damián de Santo y al Chino Leunis, entre el 2017 y el 2019, cuando dejó su lugar porque estaba embarazada de su segundo hijo.

Luego de que se conociera la triste noticia de la muerte de Gerardo el viernes 11 de marzo, tras once meses de lucha contra el cáncer, Migue Granados contó que el periodista lo había llamado para pedirle que estuviera al frente del ciclo musical. “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”.

El actor y humorista contó que dijo que no y explicó los motivos: “Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible”.

Por el momento el domingo desde las 11.00 estará en pantalla Jesica Cirio, mientras el canal define a su compañero. Pero además, dirán “presente” como cada domingo Santiago Giorgini, los humoristas Toti Ciliberto y Alejandro Gardinetti y la locutora Eugenia Quibel, quien fue pareja de Gerardo durante los últimos años.