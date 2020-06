George Clooney: "El racismo es la pandemia de EEUU"

George Clooney encabeza la lista de Forbes de actores con mayores ingresos El actor norteamericano describió al racismo como "la pandemia de Estados Unidos".

"¿Cuántas veces hemos visto personas de color asesinadas por la policía? Tamir Rice, Philando Castile, Laquan McDonald", continuó el actor, que luego agregó una cita del podcast “Serial”, de Sarah Koenig, en el cual se discuten los juicios sobre racismo sistémico llevados a cabo en Cleveland.

Luego, agregó un comentario sobre las publicaciones del presidente de Norteamérica, Donald Trump, acerca de que “cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos”. Clooney explicó que este tipo de incitaciones a la violencia también son un efecto del racismo sistémico que sucede en dicho país.

Trump biblia El presidente Trump fue apuntado por George Clooney debido a sus polémicos tuits. Foto: Reuters

"La ira y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles es solo un recordatorio de lo poco que hemos crecido como país de nuestro pecado original que es la esclavitud", apuntó.

"El hecho de que ya no estamos comprando y vendiendo otros seres humanos no es una insignia de honor", siguió Clooney, a lo que luego agregó: "Necesitamos un cambio sistémico en nuestra aplicación de la ley y en nuestro sistema de justicia penal. Necesitamos políticos y políticos que reflejen la equidad básica para todos sus ciudadanos por igual. No líderes que avivan el odio y la violencia".

La estrella, que es fiel militante del partido demócrata, concluyó el ensayo haciendo una alegoría con otro de los problemas que vienen golpeando a Estados Unidos en los últimos meses, el coronavirus, y explicando que es el racismo el problema real.

El escrito concluye con la poderosa frase: "Esta es nuestra pandemia. Nos infecta a todos, y en 400 años todavía tenemos que encontrar una vacuna. Parece que hemos dejado de buscar una"