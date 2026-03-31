La Justicia de Brasil le retiró la tobillera a Agostina Páez y quedó habilitada para volver al país + Seguir en









La abogada santiagueña completó los requisitos fijados por el tribunal y ya está en condiciones de viajar a la Argentina, donde aguardará la resolución final de la causa por injuria racial.

La abogada santiagueña podrá regresar a la Argentina tras completar las condiciones fijadas por la Justicia brasileña en la causa por injuria racial.

La abogada Agostina Páez quedó en condiciones de regresar a la Argentina luego de que la Justicia de Brasil dispusiera retirarle la tobillera electrónica, una medida que terminó de destrabar su salida del país vecino mientras continúa el expediente por injuria racial.

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Con esa decisión, la santiagueña completó el último paso que le faltaba para poder viajar de regreso. Antes, había tenido que cumplir con las exigencias impuestas por el tribunal, entre ellas el pago de una caución cercana a los 98 mil reales, equivalentes a unos u$s20.000, además de presentar la documentación correspondiente.

Una vez cumplidos esos pasos, Páez quedó formalmente habilitada para viajar de regreso a Santiago del Estero. Su defensa avanzaba este martes con las gestiones para conseguir pasajes y concretar su vuelta en un vuelo nocturno.

La abogada permanecía retenida en Brasil desde hacía más de dos meses por una causa por injuria racial, un delito que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. En la última audiencia, la acusación reformuló los cargos y solicitó una pena de dos años, el mínimo previsto para ese tipo de imputación.

Otorgaron el hábeas corpus a la abogada detenida en Brasil El expediente tuvo varias marchas y contramarchas en las últimas semanas. En marzo, un magistrado había autorizado su regreso al país bajo ciertas condiciones, pero esa decisión fue revertida pocas horas después. Ahora, el hábeas corpus presentado por su defensa modificó nuevamente el escenario y le permitirá esperar la resolución final en la Argentina, en lugar de continuar en Río de Janeiro.

Por tratarse de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la normativa del país contempla que pueda volver a su lugar de origen y cumplir allí las medidas impuestas, siempre bajo mecanismos de cooperación internacional. El juez deberá ahora analizar los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo estimado de 15 a 20 días. Entre los escenarios menos probables figuran una condena distinta a la solicitada o incluso la absolución, en caso de que el magistrado considere que la prueba reunida no alcanza para acreditar el delito de injuria racial. Si eso ocurriera, la causa quedaría cerrada y Páez podría permanecer en la Argentina sin condiciones.

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