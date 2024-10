Ricardo Monti, con un pie en la tierra y otro en la creación

“Maratón es una obra de Ricardo Monti que hoy duele. Muestra a un grupo de gente que está bailando en una maratón eterna de la que no pueden escapar y compiten por un premio que no saben cuál es. Es toda una alegoría de nuestro presente”, dice Bernarda Pagés, quien ideó el Festival Mundo Monti, homenaje en el 80° aniversario del nacimiento del gran dramaturgo, escritor y maestro argentino.

En el marco del festival, también se lanza la primera edición del “Concurso Nacional de Dramaturgia Ricardo Monti”, apoyado por Argentores, Proteatro y por la Fundación Sagai, dirigido a estudiantes y egresados de las carreras de dramaturgia de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el Centro Cultural Universitario Paco Urondo (FFYL UBA) y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Los jurados serán Rubén Szuchmacher, María Marull y Enrique Papatino. Conversamos con Bernarda Pagés, autora del libro y organizadora del festival.

Periodista: ¿Qué es lo primero que podés decir de Ricardo Monti?

B.P.: Conocí tres Ricardos. Tuve a mi maestro, con el que me formé como escritora y me ayudó a encontrar mi propia voz, lo extraño mucho. Cuando empezamos a filmar el documental apareció otro Ricardo, con él viajamos y nos conocimos más. Y los últimos tres años él me regaló su tiempo y conocí a otro Monti. Este festival es darle al mundo lo que él me dio a mi. Ricardo era un niño que estaba fascinado con el mundo, era un gran observador, era gracioso, divertido, obsesivo con cosas triviales. Tenía un pie en la tierra y otro en la creación. Cuando entablabas diálogo con Ricardo el tiempo y el espacio dejaban de existir. Era tal la riqueza, tanto lo que tenía para decir, que te metías en la corriente del río.

P.: ¿Qué punto de inflexión marcó Monti en la dramaturgia local?

B.P.: Es un antes y un después en la escena nacional argentina. Cuando empezó a dar clases de dramaturgia tenía que explicar que se trataba de escribir teatro, no estaba la palabra instalada. El trajo el concepto principal de la imagen generadora que dispara ideas para un guión. La imagen genera acción y tiene conflicto, es bucear en la paleta de imágenes. Sus discípulos como Kartun o Daulte luego lo usaron para sus obras y para enseñarlo. Monti primero escribía narrativa y no lograba escribir teatro, era una gran frustración para él hasta que descubrió estas imágenes.

P.: ¿Cómo trabaja Monti, que lo inspiraba, cuál era su método?

B.P.: Escribí este libro con Monti durante un año, iba a su casa, tomábamos el té con torta, charlábamos hasta que se hacía de noche, prendíamos las luces y seguíamos. Este libro recorre en orden como él creó sus obras. Descubre como el autor crece y construye su proceso como un artista. Uno piensa que hay un método pero Ricardo demuestra en el libro como cada obra tuvo un punto de partida distinto, todas las obras las escribía al mismo tiempo. El creó a lo largo de toda su vida, desde los 8 años, todas sus obras. Su novela, La creación, fue escrita a lo largo de 30 años. El me decía si sos fiel a las imágenes que pertenecen a ese universo, no hay problema en escribir a lo largo de los años, uno deja ahí las imágenes disponibles, vuelve y son las mismas, siempre que uno las respete, aunque no las entienda. Hay que dejar el ego de lado y entregarse a la obra.

P.: ¿Qué obra de Monti destacás?

B.P.: Leí en orden todas sus obras y luego la novela, y estoy haciendo el "working progress" de su obra póstuma que es una ópera. Tiene una concepción estética muy clara, es como si lo hubiera premeditado, cosa que no hizo, pero en la totalidad hay una lógica que no fue buscada de antemano. Tenía claro hacia donde quería ir. Hay una circularidad impresionante, y rasgos en común como el teatro dentro del teatro, donde no se sabe si habla en serio o juega, hay una universalidad en tiempo y espacio. Sus obras tienen una actualidad feroz. Yo le decía el Shakespeare argentino y él bromeaba con que lo iban a descubrir en cien años. Me gusta “Visita”, una obra muy metafísica, donde la vida y la muerte están en un umbral perceptible, no sabés quien está vivo y quien muerto, como “La vida es sueño”.

P.: ¿Cómo ves a los nuevos dramaturgos?

B.P.: El teatro se encendió luego de la pandemia, sobre todo el independiente. Hay sed de teatro. Mas allá que las condiciones de concursos o apoyos que no existen, es un muy buen momento, hay grandes formadores de dramaturgos, las escuelas y docentes tienen enorme compromiso. No se enseña a escribir, se es gran escritor y se transmite experiencia, eso es lo que tenemos y es enorme.