Robert De Niro dio detalles de su reciente paternidad: "Se siente genial"

La estrella de Toro Salvaje habló sobre convertirse en padre por séptima vez este año mientras aparecía el jueves en el programa Today. Cuando se le preguntó cómo se siente después de la llegada de su hija de ocho semanas, Gia Virginia Chen De Niro , con su novia Tiffany Chen “en esta etapa y edad”, el actor ganador del Oscar dijo “se siente genial” antes de pasar a hablar sobre la reciente noticia del bebé que tendrá su coprotagonista Heat y The Irishman .

“Escucha, Al Pacino acaba de tener un bebé, me dijeron ayer por la mañana, y es unos años mayor que yo. Dios lo bendiga, muy feliz por él” , señaló De Niro.

“Tengo cierta conciencia: cuando eres mayor, tienes conciencia de ciertas cosas en la vida, la dinámica, todo, la dinámica familiar”, dijo. “No puedes evitar aprender ciertas cosas y cómo puedes lidiar con ellas y administrarlas y esto y aquello, lo habitual. Es increíble, pero estoy muy feliz por eso”.

El protagonista de la futura película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, reveló la noticia de su séptimo hijo en una entrevista con ET Canadá en mayo, cuando aclaró a un entrevistador que mencionó a sus seis hijos que eran "siete, en realidad" porque "acababa de tener un bebé".