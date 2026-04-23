Revelaron que Luis Brandoni llegó a rodar la segunda temporada de "Nada", serie que protagonizó junto a Robert De Niro

Según confirmaron sus creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, Brandoni alcanzó a completar todas sus escenas antes de morir.

A pocos días del fallecimiento de Luis Brandoni , se confirmó que el actor dejó finalizado su último trabajo para la pantalla, una serie que volverá a reunirlo con Robert De Niro .

Se trata de la continuación de Nada de Disney+ , la comedia dramática que sorprendió por su mezcla de humor, gastronomía y mirada cultural, y que ahora tendrá una segunda temporada ya rodada y lista para su estreno.

Según confirmaron sus creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat , Brandoni alcanzó a completar todas sus escenas antes de morir.

La nueva entrega llevará el título “Todo” y marcará la última aparición del actor en una ficción, en lo que ya se perfila como un papel póstumo cargado de valor simbólico.

A diferencia de la primera parte, ambientada en la vida cotidiana porteña, la historia ahora se trasladará a Nueva York. El personaje de Manuel Tamayo Prats, el crítico gastronómico interpretado por Brandoni, atravesará un giro radical: pasará de una rutina marcada por la dependencia doméstica a un entorno atravesado por el lujo y la abundancia.

En este nuevo escenario también regresan figuras clave: Majo Cabrera retoma su rol como Antonia, mientras que Robert De Niro vuelve a participar como Vincent Parisi, el amigo extranjero que narra la historia con una mirada irónica y reflexiva.

De qué trata Nada

En Nada, Brandoni encarna a un sofisticado crítico gastronómico que vive en una burbuja de comodidad sostenida por su histórica empleada doméstica. La muerte de ella desarma por completo su mundo y lo obliga a enfrentarse a su propia incapacidad para resolver lo cotidiano.

La llegada de una joven trabajadora sin experiencia genera un choque generacional y cultural que se convierte en el eje narrativo de la serie, combinando momentos de humor con observaciones más profundas sobre la vida urbana y las relaciones humanas.

Todo llegará como la segunda obra póstuma del actor, luego de su aparición especial en la cuarta temporada de El Encargado —la serie protagonizada por Guillermo Francella— que se estrenará el 1 de mayo.