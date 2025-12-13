Romance, engaños y mucha pasión: HBO Max enciende su plataforma esta imperdible película + Seguir en









Lo prohibido se vuelve una tentación y para los protagonistas será cada vez más difícil contener lo que sienten.

Una película más que consagra a Jacob Elordi como el galán de la actualidad. Imagen: HBO Max

HBO Max suma a su catálogo una película que promete encender pantallas con amores prohibidos, anhelos de libertad y pasiones que desafían las normas sociales. La cinta ofrece una narrativa ambientada en la década de 1950, donde los protagonistas lidian con expectativas, deseos ocultos y la búsqueda de identidad en medio de una América conservadora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una puesta en escena que remite al clasicismo del cine romántico de antaño, se trata de una propuesta dramática que mezcla tensión emocional, decisiones arriesgadas y una exploración profunda de los corazones de sus personajes. El filme destaca tanto por su estética envolvente como por la química de su elenco, que encarna un triángulo de relaciones complejas y cargadas de conflicto. Este vibrante estreno es "Indomables".

Indomables La historia de un peligroso triángulo amoroso da que hablar en la plataforma. Imagen: HBO Max De qué trata Indomables, el estreno de HBO Max Indomables está ambientada en la década de 1950 y sigue la vida de Muriel, una joven que, tras casarse con Lee, un veterano de la Guerra de Corea busca estabilidad y una vida tranquila en California. Su mundo empieza a cambiar con la llegada del carismático hermano menor de Lee, Julius, quien altera la aparente armonía familiar y despierta en Muriel emociones y anhelos que creía dormidos.

A medida que Julius se adentra en el mundo del juego y la vida en Las Vegas, Muriel se siente cada vez más atraída por la emoción de las apuestas y la posibilidad de una existencia distinta. Sus decisiones la llevan a cuestionar su matrimonio y a explorar distintas facetas de su propia identidad, desafiando las expectativas de la sociedad conservadora en la que vive.

Al mismo tiempo, Indomables explora temas de amor y deseo más allá de lo convencional, con personajes que enfrentan sus propios caminos hacia la libertad personal y emocional, cuestionando las normas del sueño americano y las limitaciones de la época.

HBO Max: tráiler de Indomables Embed - Indomables - Tráiler Oficial HBO Max: elenco de Indomables Daisy Edgar-Jones

Jacob Elordi

Will Poulter

Diego Calva

Sasha Calle