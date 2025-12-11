La segunda temporada de la serie The Pitt confirma su fecha de estreno en HBO Max + Seguir en









La serie, aclamada por la crítica y nominada a 13 premios Emmy, fue creada por R. Scott Gemmill y esta protagonizada por Noah Wyle.

The Pitt vuelve a HBO y HBO Max.

HBO Max anunció que la segunda temporada de la serie dramática Max Original The Pitt, producida por John Wells Productions y Warner Bros. Television, creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, se estrenará el 8 de enero en la plataforma.

De qué trata The Pitt The Pitt es una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad, contada a través de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh.

The Pitt _ Anuncio Temporada 2 _ HBO Max Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) forman parte del elenco de The Pitt.

The Pitt es una producción de John Wells Productions en asociación con Warner Bros. Television, bajo un acuerdo general con JWP.

La serie fue creada por R. Scott Gemmill, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto al ganador del Emmy John Wells (Animal Kingdom, Shameless, The West Wing, ER), Noah Wyle, Michael Hissrich (Shameless, The West Wing, Third Watch), Erin Jontow de JWP (Animal Kingdom, Maid, Shameless) y Simran Baidwan (Manifest, Ordinary Joe, The Good Doctor, Chicago Med).