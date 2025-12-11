Una de las películas más clásicas de Navidad se suma a HBO Max para vivir intensamente las Fiestas + Seguir en









La llegada de este clásico navideño a HBO Max revive su magia con humor, aventura y un espíritu festivo que sigue encantando a nuevas generaciones.

Un viaje lleno de humor y ternura que recupera la esencia más luminosa de la Navidad en cada escena. Foto: HBO Max

El encanto de una película navideña clásica vuelve a tomar fuerza con su llegada a HBO Max, plataforma que recupera historias queridas para instalarse en la nostalgia de miles de espectadores. Esta producción mezcla humor, ternura y fantasía en un relato que marcó a distintas generaciones durante más de dos décadas.

En un contexto donde los estrenos conviven con revisitas a grandes éxitos, la incorporación de este título reafirma la búsqueda de contenidos familiares que acompañen el clima festivo. Con un protagonista inolvidable y una estética que evoca la magia de las Fiestas, la apuesta de HBO Max promete renovar su vigencia.

De qué trata Elf, un clásico navideño La historia se centra en Buddy, un bebé humano que termina por accidente en el Polo Norte y es criado como elfo por la comunidad de Santa Claus. A medida que crece, advierte que no encaja del todo en ese mundo, lo que lo impulsa a buscar respuestas sobre su origen.

Su viaje lo lleva hasta Nueva York, donde descubre que su padre biológico, Walter Hobbs, es un empresario distante que desconoce su existencia. En un entorno cínico y acelerado, Buddy intenta reconectar con él mientras difunde el espíritu navideño que tanto lo marcó.

A lo largo de la trama, la película combina humor físico, inocencia, romance y un mensaje emotivo sobre la importancia de la familia. Su tono cálido y su energía contagiosa la transformaron en un clásico moderno indispensable para la temporada.

James Caan

Zooey Deschanel

Bob Newhart