La película de HBO Max para grandes y chicos que te hará volver a creer en la magia de la Navidad

Se convirtió en un clásico para las Fiestas y ya está disponible en la plataforma para ver y disfrutar con toda la familia.

La película que ya se convirtió en un clásico de Navidad está disponible en HBO Max. Freepik

HBO Max viene apostando fuerte a los clásicos que unen a toda la familia, y diciembre es el mes ideal para volver a sumergirse en ese espíritu festivo que nos acompaña desde chicos. Entre luces, arbolitos y la previa de las Fiestas, la plataforma se convierte en una gran aliada para revivir películas y series que despiertan nostalgia y emoción.

Y dentro de su catálogo aparece una de esas producciones que siempre vuelven cuando llega la Navidad, perfecta para compartir con chicos y adultos por igual. Una historia cálida, llena de magia, aventuras y ese brillo especial que solo aparece en diciembre: El expreso polar.

El Expreso Polar Una cita obligatoria con el cine navideño tanto para chicos como para grandes. Imagen: HBO Max De qué trata El expreso polar, la película perfecta para las Fiestas La historia comienza en la víspera de Nochebuena, cuando un niño que empieza a dudar de la existencia de Papá Noel escucha un extraño tren estacionado frente a su casa. Ese tren, el “Expreso Polar”, lo invita a subir. Al hacerlo, descubre que no viaja solo: otros chicos también suben, todos con pijamas, ansiosos por volver a creer.

Durante el viaje, los niños comparten una experiencia inolvidable: cantan villancicos, toman chocolate caliente, atraviesan bosques, montañas y nieve, en un trayecto que parece eterno. Al llegar al Polo Norte, se encuentran con la realidad mágica de la Navidad: duendes, el taller de regalos, y la posibilidad de recibir el primer regalo navideño.

El centro del relato no es solo la aventura, sino la transformación interior del protagonista: redescubre la fe, la ilusión, el asombro, esas mismas sensaciones que muchos perdemos con los años. Al final, “El expreso polar” vuelve a recordarnos que a veces basta creer para que la magia vuelva a existir.

HBO Max: tráiler de El expreso polar Embed - POLAR EXPRESS (El Expreso Polar) - Trailer español HBO Max: elenco de El expreso polar Tom Hanks

Daryl Sabara

Nona Gaye

Jimmy Bennett

Eddie Deezen