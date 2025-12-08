SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de diciembre 2025 - 16:30

La película de HBO Max para grandes y chicos que te hará volver a creer en la magia de la Navidad

Se convirtió en un clásico para las Fiestas y ya está disponible en la plataforma para ver y disfrutar con toda la familia.

La película que ya se convirtió en un clásico de Navidad está disponible en HBO Max.

HBO Max viene apostando fuerte a los clásicos que unen a toda la familia, y diciembre es el mes ideal para volver a sumergirse en ese espíritu festivo que nos acompaña desde chicos. Entre luces, arbolitos y la previa de las Fiestas, la plataforma se convierte en una gran aliada para revivir películas y series que despiertan nostalgia y emoción.

Y dentro de su catálogo aparece una de esas producciones que siempre vuelven cuando llega la Navidad, perfecta para compartir con chicos y adultos por igual. Una historia cálida, llena de magia, aventuras y ese brillo especial que solo aparece en diciembre: El expreso polar.

Una cita obligatoria con el cine navideño tanto para chicos como para grandes.

De qué trata El expreso polar, la película perfecta para las Fiestas

La historia comienza en la víspera de Nochebuena, cuando un niño que empieza a dudar de la existencia de Papá Noel escucha un extraño tren estacionado frente a su casa. Ese tren, el “Expreso Polar”, lo invita a subir. Al hacerlo, descubre que no viaja solo: otros chicos también suben, todos con pijamas, ansiosos por volver a creer.

Durante el viaje, los niños comparten una experiencia inolvidable: cantan villancicos, toman chocolate caliente, atraviesan bosques, montañas y nieve, en un trayecto que parece eterno. Al llegar al Polo Norte, se encuentran con la realidad mágica de la Navidad: duendes, el taller de regalos, y la posibilidad de recibir el primer regalo navideño.

El centro del relato no es solo la aventura, sino la transformación interior del protagonista: redescubre la fe, la ilusión, el asombro, esas mismas sensaciones que muchos perdemos con los años. Al final, “El expreso polar” vuelve a recordarnos que a veces basta creer para que la magia vuelva a existir.

HBO Max: tráiler de El expreso polar

HBO Max: elenco de El expreso polar

  • Tom Hanks
  • Daryl Sabara
  • Nona Gaye
  • Jimmy Bennett
  • Eddie Deezen

