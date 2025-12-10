Mega compra de Netflix: cuándo desaparece HBO Max en Argentina + Seguir en









La plataforma confirmó los cambios que se vienen en esta nueva etapa.

Por la adquisición de Warner, los usuarios temen la inminente desaparición de HBO Max

La industria del streaming dio una gran sorpresa luego de que Netflix anunció la compra de HBO Max, junto al catálogo de Warner Bros, lo que abre una nueva etapa en cómo consumimos series y películas. Esta fusión deja en claro que el mapa de las plataformas está cambiando.

Para quienes ya tenían suscripción en HBO Max, aparece una duda clave sobre qué va a pasar con su cuenta, sus contenidos favoritos, sus listas. Desde Netflix manifestaron que la idea es simplificar todo, pero todavía hay puntos oscuros. Lo que se sabe hasta ahora es que el proceso se hará de forma paulatina, para no generar caos entre los usuarios.

hbo max.png La compra de Netflix El cambio empezó cuando Netflix cerró un acuerdo con Warner Bros para incorporar a su catálogo los contenidos de HBO Max para toda América Latina. La fusión busca unificar la oferta de series, películas, estrenos y todo lo que antes estaba distribuido en distintas plataformas.

Este movimiento implica que Warner, y con ella HBO Max, deja de operar de forma independiente en la región. Para Netflix representa una apuesta fuerte con más contenidos, más membresías y mayor alcance. Para los usuarios, significa que ya no va a hacer falta saltar de una aplicación a la otra, sino que todo va a estar centralizado. Sin embargo, para muchos fans de producciones originales de HBO, existe el temor de que pierdan visibilidad dentro del volumen de contenido de Netflix.

netflix-foto-pantalla.jpg Netflix. Cuándo desaparece HBO Max: el mensaje de Netflix a sus usuarios Según lo comunicado por Netflix, el cierre definitivo de HBO Max será gradual. Los suscriptores de la plataforma recibieron notificaciones informando que podrán seguir usando ambas cuentas por un tiempo mientras se migra el contenido a Netflix.

No se brindó una fecha exacta universal, pero puede variar entre países y dependiendo del banco o forma de pago. En Argentina, todo indica que durante diciembre algunos usuarios comenzarán a experimentar la transición. Pero hay margen de que la clausura total se extienda unas semanas más, para asegurar que no se corte el acceso de golpe. Para quien ya paga, la recomendación es revisar mails o notificaciones de la plataforma. Si aparecen mensajes que mencionan “migración de cuenta” o “integración a Netflix”, conviene seguir los pasos indicados porque muchas veces puede implicar aceptar nuevos términos o actualizar métodos de pago. Si no, podría perderse parte del catálogo.