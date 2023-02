Sam Smith se une a la temporada 2 de "And Just Like That"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCo-V9iGqUcZ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAM4FefvZC8jnHR9sPKXcN5dwg9eeSeICu2Td6g25xod31XNBHsHuE6QVNoaaZAwdJdRRr94alFKpDUs8tZCQJLvrQkbmxar4BPosCsM9HKIQZB3WvCenzQYZBSmPjrZAJKFNe77vXw5iWDfR3Q31JXuZCS4ZBeraFwZDZD View this post on Instagram A post shared by SAM SMITH (@samsmith)

El único crédito de actuación de Smith fuera de los videos musicales fue con el corto televisivo One Red Nose Day and a Wedding donde tuvo un cameo, aunque su impacto en pantalla se ha sentido más a través de su música. Tienen un Oscar a su nombre por "Writing's On the Wall", su canción original de la película de James Bond Spectre con su frecuente colaborador Jimmy Napes.

And Just Like That verá regresar a la mayoría de su elenco, incluidos Cynthia Nixon, Kristin Davis, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Sara Ramirez y Sarita Choudhury. Smith y Corbett tampoco son las únicas nuevas incorporaciones a la serie basada en la Gran Manzana, ya que Tony Danza se unirá a la temporada 2 como el padre de Che.

And Just Like That esta disponible en HBO Max.