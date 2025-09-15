"Springsteen: música de ninguna parte", la película biográfica sobre Bruce Springsteen tiene un nuevo tráiler







Dirigida por Scott Cooper y adaptada de un libro de 2023, la próxima película retratará la creación del influyente álbum de Springsteen de 1982, "Nebraska".

El actor de The Bear se pone en la piel del músico.

La estrella de la serie The Bear Jeremy Allen White se transforma en el ícono musical Bruce Springsteen en un nuevo tráiler oficial de Springsteen: Música de ninguna parte, una película biográfica musical sobre el Jefe.

Dirigida por Scott Cooper, quien dirigió a Jeff Bridges hasta el Oscar al mejor actor por Crazy Heart, este proyecto se basa en el libro de Warren Zanes sobre Springsteen haciendo su muy personal álbum de 1982 “Nebraska”.

De qué trata Springsteen: Música de ninguna parte La película de 20th Century Studios retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen. Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer.

Springsteen_ Música de ninguna parte _ Tráiler Oficial _ Subtitulado

Además de White, el reparto incluye a Jeremy Strong ("The Apprentice" y "Succession") como Jon Landau, el manager de Springsteen; Stephen Graham ("Adolescence") como Douglas, el padre de Springsteen; Paul Walter Hauser ("Richard Jewell") como el ingeniero de grabación Mike Batlan; Odessa Young ("The Order"), como Faye, el interés amoroso de Springsteen; Marc Maron ("Glow") como el productor Chuck Plotkin; Johnny Cannizzaro ("Jersey Boys") como Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band; Harrison Gilbertson ("Upgrade") como Matt Delia, amigo de Springsteen; David Krumholtz ("Oppenheimer") como Al Teller, ejecutivo discográfico de Columbia, y Chris Jaymes ("Short Term 12") como el ingeniero de masterización Dennis King.

Springsteen: Música de ninguna parte es solo la última película biográfica sobre una leyenda de la música, con películas recientes como A Complete Unknown, Elvis y Bohemian Rhapsody que se han colado en la conversación sobre los Oscar. El año pasado, Timothée Chalamet fue nominado a mejor actor por su interpretación de Bob Dylan, mientras que Rami Malek ganó el premio por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Austin Butler ganó el premio BAFTA por su interpretación de Elvis Presley en Elvis. Springsteen: Música de ninguna parte estrena el 23 octubre, solo en cines.

