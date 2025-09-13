La película de acción de HBO Max con Ben Affleck que promete mantener a los espectadores al borde del asiento







Tensión, misterio, drama, secretos y una conspiración. La impactante película norteamericana de HBO Max que no te podés perder.

La tensa película protagonizada por Ben Affleck, disponible en HBO Max.

HBO Max incorporó a su catálogo una película dirigida por Robert Rodríguez y escrita junto a Max Borenstein. Se estrenó en 2023 con una trama que combina acción, ciencia ficción y un suspenso psicológico constante. Protagonizada por Ben Affleck, tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y está repleta de intriga, giros inesperados y una atmósfera inquietante.

No permite relajarse: desde el principio, la desaparición de una niña pone al protagonista contra reloj, y los efectos de la hipnosis añaden una capa de duda sobre lo real que impulsa la tensión y el drama. Impactante, vertiginosa y con un toque de misterio, promete una experiencia que combina lo emocional con lo sobrenatural.

Hipnosis Arma Invisible Cargada de acción, tensión y misterio. La película de Ben Affleck disponible en HBO Max.

De qué trata Hipnosis: arma invisible, el estreno de HBO Max La película sigue al detective Daniel “Danny” Rourke, quien está desesperado por encontrar a su hija Minnie, desaparecida hace años. Su búsqueda se convierte en una pesadilla cuando una serie de robos bancarios aparentemente incoherentes comienzan a cruzarse con pistas que podrían estar relacionadas con su ella.

Con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica con habilidades especiales, Danny explora el concepto de lo “hipnótico”: un poder capaz de manipular percepciones y la realidad de quienes lo rodean. Entre conspiraciones gubernamentales, códigos secretos y un villano con control mental, se verá perseguido y perseguido, sin saber qué creer ni en quién confiar.

HBO Max: tráiler de Hipnosis: arma invisible Embed - Hipnosis: Arma Invisible (2023) Tráiler Oficial Subtitulado HBO Max: elenco de Hipnosis: arma invisible Ben Affleck (Daniel “Danny” Rourke)

Alice Braga (Diana Cruz)

William Fichtner (Lev Dellrayne)

J.D. Pardo (Randy Nicks)

Dayo Okeniyi (River)

Jeff Fahey (Carl Everett)

Hala Finley (Minnie Rourke)

Jackie Earle Haley (Jeremiah)