13 de septiembre 2025 - 23:30

La película de acción de HBO Max con Ben Affleck que promete mantener a los espectadores al borde del asiento

Tensión, misterio, drama, secretos y una conspiración. La impactante película norteamericana de HBO Max que no te podés perder.

La tensa película protagonizada por Ben Affleck, disponible en HBO Max.

HBO Max incorporó a su catálogo una película dirigida por Robert Rodríguez y escrita junto a Max Borenstein. Se estrenó en 2023 con una trama que combina acción, ciencia ficción y un suspenso psicológico constante. Protagonizada por Ben Affleck, tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y está repleta de intriga, giros inesperados y una atmósfera inquietante.

No permite relajarse: desde el principio, la desaparición de una niña pone al protagonista contra reloj, y los efectos de la hipnosis añaden una capa de duda sobre lo real que impulsa la tensión y el drama. Impactante, vertiginosa y con un toque de misterio, promete una experiencia que combina lo emocional con lo sobrenatural.

Hipnosis Arma Invisible
Cargada de acción, tensión y misterio. La película de Ben Affleck disponible en HBO Max.

De qué trata Hipnosis: arma invisible, el estreno de HBO Max

La película sigue al detective Daniel “Danny” Rourke, quien está desesperado por encontrar a su hija Minnie, desaparecida hace años. Su búsqueda se convierte en una pesadilla cuando una serie de robos bancarios aparentemente incoherentes comienzan a cruzarse con pistas que podrían estar relacionadas con su ella.

Con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica con habilidades especiales, Danny explora el concepto de lo “hipnótico”: un poder capaz de manipular percepciones y la realidad de quienes lo rodean. Entre conspiraciones gubernamentales, códigos secretos y un villano con control mental, se verá perseguido y perseguido, sin saber qué creer ni en quién confiar.

HBO Max: tráiler de Hipnosis: arma invisible

Embed - Hipnosis: Arma Invisible (2023) Tráiler Oficial Subtitulado

HBO Max: elenco de Hipnosis: arma invisible

  • Ben Affleck (Daniel “Danny” Rourke)
  • Alice Braga (Diana Cruz)
  • William Fichtner (Lev Dellrayne)
  • J.D. Pardo (Randy Nicks)
  • Dayo Okeniyi (River)
  • Jeff Fahey (Carl Everett)
  • Hala Finley (Minnie Rourke)
  • Jackie Earle Haley (Jeremiah)

