La película de acción de HBO Max con Ben Affleck que promete mantener a los espectadores al borde del asiento

HBO Max incorporó a su catálogo una película dirigida por Robert Rodríguez y escrita junto a Max Borenstein. Se estrenó en 2023 con una trama que combina acción, ciencia ficción y un suspenso psicológico constante. Protagonizada por Ben Affleck, tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y está repleta de intriga, giros inesperados y una atmósfera inquietante.
No permite relajarse: desde el principio, la desaparición de una niña pone al protagonista contra reloj, y los efectos de la hipnosis añaden una capa de duda sobre lo real que impulsa la tensión y el drama. Impactante, vertiginosa y con un toque de misterio, promete una experiencia que combina lo emocional con lo sobrenatural.
De qué trata Hipnosis: arma invisible, el estreno de HBO Max
La película sigue al detective Daniel “Danny” Rourke, quien está desesperado por encontrar a su hija Minnie, desaparecida hace años. Su búsqueda se convierte en una pesadilla cuando una serie de robos bancarios aparentemente incoherentes comienzan a cruzarse con pistas que podrían estar relacionadas con su ella.
Con la ayuda de Diana Cruz, una psíquica con habilidades especiales, Danny explora el concepto de lo “hipnótico”: un poder capaz de manipular percepciones y la realidad de quienes lo rodean. Entre conspiraciones gubernamentales, códigos secretos y un villano con control mental, se verá perseguido y perseguido, sin saber qué creer ni en quién confiar.
HBO Max: tráiler de Hipnosis: arma invisible
HBO Max: elenco de Hipnosis: arma invisible
- Ben Affleck (Daniel “Danny” Rourke)
- Alice Braga (Diana Cruz)
- William Fichtner (Lev Dellrayne)
- J.D. Pardo (Randy Nicks)
- Dayo Okeniyi (River)
- Jeff Fahey (Carl Everett)
- Hala Finley (Minnie Rourke)
- Jackie Earle Haley (Jeremiah)
