El oscuro thriller policial que volvió a ser furor Netflix y te atrapa desde el primer minuto







Protagonizada por Morgan Freeman y Monica Potter, la película de 2001 regresó a la app de streaming y cautivó a nuevas generaciones desde su llegada.

La película dirigida por Lee Tamahori se posiciona entre las más vistas por su trama cargada de misterio, tensión y giros inesperados.

Netflix, la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo, sigue sorprendiendo a sus suscriptores con la incorporación de películas clásicas que vuelven a poner sobre la mesa grandes historias del cine. Entre estos regresos, se destaca un oscuro thriller policial de 2001 que, pese a los años, volvió a conquistar el interés del público y se posiciona nuevamente en el Top 10 de lo más visto.

"Telaraña", la producción protagonizada por Morgan Freeman y Monica Potter, está basada en la novela de James Patterson y su atractivo radica en manera en que logra mantener al espectador al borde del asiento desde el primer minuto.

Así, su regreso demuestra que las apuestas de suspenso bien construidas, con giros imprevisibles y un villano intrigante, conservan su vigencia y pueden encontrar nuevas audiencias incluso décadas después de su estreno. ¡Descubríla!

¿De qué trata "Telaraña"? La película sigue al detective Alex Cross, quien debe dar con Gary Soneji, un misterioso criminal que aterroriza la ciudad con sus planes calculados al detalle y que, en esta ocasión, busca secuestrar a Megan, la hija de un importante senador de los Estados Unidos.

El dilema es que el delincuente no deja margen para el azar: sus estrategias son tan precisas como la tela de una araña, lo que convierte cada movimiento en un desafío tanto para los investigadores como para el espectador. Es por eso que, nuestro protagonista recibirá la ayuda de Jezzie Flannigan, una agente secreta. Along Came a Spider 3 Juntos, deberán unir inteligencia, intuición y coraje para anticipar los pasos del asesino antes de que sea demasiado tarde. A medida que se desarrolla la historia, el público es arrastrado por un juego de intriga y peligro constante, donde todas las pistas y enfrentamientos aumentan la sensación de riesgo. Reparto de "Telaraña" Morgan Freeman como Alex Cross.

Monica Potter como Jezzie Flannigan.

Michael Wincott como Gary Soneji.

Dylan Baker como Ollie McArthur.

Penelope Ann Miller como Elizabeth Rose.

Anton Yelchin como Dimitri Starodubov.

