"Super Mario Galaxy: la película" presentó a un querido personaje de los videojuegos en un nuevo adelanto

La película de Super Mario Bros., creada por Nintendo y el estudio de "Minions", Illumination, se estrenó en 2023 y recaudó más de 1300 millones de dólares en taquilla.

"Super Mario Galaxy: La Película" llega a los cines el 1 de abril.

Ayer se compartió un nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película y los fanáticos de los videojuegos están muy entusiasmados con la secuela del filme animado.

La película de Super Mario Bros., creada por Nintendo y el estudio de Minions, Illumination, se estrenó en 2023 y recaudó más de 1300 millones de dólares en taquilla. Se confirmó una secuela en marzo de 2024, cuyo estreno está previsto para el 1 de abril de 2026.

Nuevo tráiler de Super Mario Galaxy: La Película Durante el fin de semana, se compartió un nuevo tráiler a través de un Nintendo Direct. El vídeo de dos minutos ofreció a los fans un primer vistazo a Yoshi, pero también se revelaron varios personajes de corte profundo, como Birdo, Mouser, Lakitu y Baby Mario. El T-Rex de Mario Odyssey también hizo su aparición, con un sonido muy parecido al del dinosaurio de Jurassic Park .

Embed - Super Mario Galaxy: La Película | Primer vistazo a Yoshi Yoshi llega al mundo animado de Super Mario Durante más de 30 años, Yoshi ha sido una parte importante de las aventuras de Mario —explicó Shigeru Miyamoto, director de Nintendo—. Cuando empezamos a desarrollar Super Mario World, Yoshi nació de la idea de correr sobre un pequeño dinosaurio. Más tarde, en Super Mario World 2 , protegió a Baby Mario. Incluso tras evolucionar en 3D, Yoshi ha seguido desempeñando un papel activo en diferentes juegos —continuó, antes de prometer que muchos personajes conocidos desempeñarían un papel activo en la película—.

Elenco de Super Mario Galaxy: La Película La película de Super Mario Galaxy contará con el regreso de Jack Black (Bowser), Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek). Brie Larson se ha unido al equipo como Rosalina, mientras que Benny Safdie prestará su voz a Bowser Jr.

