Susana Giménez se quejó del Gobierno por los impuestos del Candy Crush

Al ser consultada sobre por qué dejó de jugar al Candy Crush , un juego en línea, detalló los problemas que tuvo al momento de querer comprar vidas , las cuales se facturan a precio dólar. "Si juego en otro lugar que no sea acá, como en Uruguay, te cobran en dólares. Acá te cobran el 70% de impuestos y eso me dio bronca", expresó indignada.

“Yo compraba todo el tiempo vidas. La tarjeta ya está puesta en la app, pero me pareció una ofensa. Si todos hiciéramos lo mismo, esto no pasaría”, concluyó.

El caso Jey Mammon

Al ser abordada por la prensa, la diva se refirió a las declaraciones del conductor, que aseguró que asistirá a la gala de los Premios Martín Fierro, el próximo domingo.

“¡No me digas! Me parece fabuloso. Me parece bárbaro, por favor, terminemos con esta estupidez. Son cosas del pasado. Hay una cosa nueva que la gente tendrá que respetar, pero lo del pasado... Es para sacarle guita”, afirmó, en referencia a Lucas Benvenuto, el denunciante.