Taylor Swift bate récords y sacude la taquilla antes de su llegada a la Argentina

El récord de "The Eras Tour" de Taylor Swift

De esta manera, "The Eras Tour" se convirtió además en la película de concierto más taquillera de la historia al superar "Justin Bieber: Never Say Never", de 2011, que registraba 73 millones; y logró alcanzar a "Joker", de 2019, que ostentaba el récord de ser el estreno más visto de un octubre.