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10 de junio 2026 - 10:53

Taylor Swift realizó una actuación sorpresa en el estreno de "Toy Story 5" en Los Ángeles

La cantautora estuvo junto a Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack promocionando la película y su nuevo sencillo "I Knew It, I Knew You".

Swift en la premiere de Toy Story 5 en Los Ángeles.

Swift en la premiere de "Toy Story 5" en Los Ángeles.

Taylor Swift se unió al elenco de Toy Story 5 en el estreno en Los Ángeles el martes por la noche, justo después de que su nueva canción original para la película, "I Knew It, I Knew You", rompiera récords la semana pasada.

La cantautora posó para fotos promocionando la película y su nuevo sencillo "I Knew It, I Knew You". Swift se mostró visiblemente emocionada de conocer a los actores originales de Toy Story (Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack) y les pidió que autografiaran su VHS.

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Taylor Swift y una actuación sorpresa

Tras la proyección de la película de animación de Pixar, Swift interpretó su nuevo sencillo. “I Knew It, I Knew You” evoca el género con el que Swift comenzó su carrera: el country. La balada refleja la perspectiva del abandono de Jessie (Cusack) y su posterior integración al grupo de juguetes de Woody (Hanks) y Buzz (Allen), que pertenecieron a Andy y ahora viven con Bonnie.

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Swift recibió una ovación de pie del público en el Dolby Theatre. "Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas", dijo, y añadió que "Toy Story 5 es mi favorita" y que "es una obra maestra". Expresó su gratitud a los creadores de Disney y Pixar y reconoció a Joan Cusack, de quien dijo que "ha hecho un trabajo extraordinario" prestando su voz a Jessie, y agregó: "Fue un honor escribir para ella, y me siento muy afortunada de haber podido escribir para esta película".

“También tengo la suerte de estar aquí gracias a otra persona que es el arquitecto del universo musical de Toy Story ”, continuó Swift. “Él es el rey de hacernos sentir las emociones más profundas, de conmovernos, de hacernos reír y de hacernos sentir como si fuera uno de nuestros amigos, ¿entiendes? Me refiero a Randy Newman”.

Tras presentar a Randy Newman, Swift se unió a él para cantar a dúo la canción "You Got A Friend In Me".

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