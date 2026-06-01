Taylor Swift anunció la fecha de lanzamiento de "I Knew It, I Knew You", canción que será parte de "Toy Story 5"

En la nueva entrega Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack repetirán sus respectivos papeles del Sheriff Woody, Buzz Lightyear y Jessie de las primeras cuatro películas principales

Taylor Swift anunció este lunes su próximo proyecto, una canción original para Toy Story 5 de Disney Pixar , titulada "I Knew It, I Knew You" . La cantante estadounidense hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

"Es una Historia de Juguetes ¡Lo sabías! Mi nueva canción original 'I Knew It, I Knew You" para Toy Story 5 de Disney y Pixar será tuya el 5 de junio. Siempre he soñado con llegar a escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story . Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus etapas iniciales, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", posteó Swift.

Las especulaciones sobre esta colaboración en la película comenzaron cuando algunos fans de Swift, con buen ojo, detectaron una cuenta regresiva en su sitio web con un fondo de nubes que les resultaba familiar. Durante el fin de semana, apareció una valla publicitaria con las iniciales TS, que podrían significar Taylor Swift y Toy Story. La portada del álbum regrabado de la cantante, 1989 (Taylor's Version), también cambió sutilmente para mostrar nubes en el fondo en lugar de gaviotas.

Swift se ha mantenido relativamente discreta en cuanto a nueva música desde que lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, el pasado octubre, con una cuenta regresiva similar.

Qué se sabe sobre Toy Story 5

Toy Story 5 seguirá una temática de Juguetes contra Tecnología con la introducción de la tableta Lilypad (con la voz de Greta Lee) en la vida de Bonnie, desviando su atención del clásico conjunto de juguetes que antes pertenecían a Andy.

Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack repetirán sus respectivos papeles del Sheriff Woody, Buzz Lightyear y Jessie de las primeras cuatro películas principales

Conan O'Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Scarlett Spears, Mykal-Michelle Harris y Matty Matheson se han unido al reparto de voces para interpretar a Smarty Pants, Atlas, Snappy, Bonnie (de 8 años), Blaze y el Dr. Nutcase, respectivamente. Andrew Stanton dirigió la última entrega de la franquicia.

Krys Marshall, estrella de For All Mankind y Paradise, ha sido elegida para interpretar a un personaje adulto. Entre los nuevos actores de voz se encuentran Jeff Bergman, quien da voz a Bugs Bunny de los Looney Tunes, como el sarcástico Sr. Cabeza de Papa, voz que antes tenía el fallecido Don Rickles; Anna Vocino como la cariñosa Sra. Cabeza de Papa; John Hopkins (anteriormente Estelle Harris) como el digno erizo de peluche Sr. Pricklepants, voz que antes tenía Timothy Dalton, y Ernie Hudson como la figura de acción Combat Carl, quien reemplaza al fallecido Carl Weathers.