Penélope Cruz se suma al elenco de "Toy Story 5" de Disney y Pixar + Agregar ámbito en









La actriz española tendrá un cameo especial en la película, sumándose a las participaciones de Bizarrap y Bad Bunny en el doblaje en español para Latinoamérica y España.

Cruz se suma al elenco de voz de la cinta animada.

Penélope Cruz, ganadora de un Oscar y una de las actrices españolas más internacionales y reconocidas de la industria, se une al reparto de voces de Toy Story 5 de Disney y Pixar con un cameo como el nuevo personaje "Flamenco".

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El personaje forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero, en la que también están los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny (Pizza con Anteojos) y Bizarrap (Santa de Jardín). Su voz estará presente tanto en la versión en español para Latinoamérica y España.

Otra intervención que ha causado una buena cantidad de revueloes la de Taylor Swift. Y eso que la autora de Red no participará en la película como actriz de voz, sino que aportará una canción a la banda sonora: titulado I Knew It, I Knew You, el tema escrito por Swift y Jack Antonoff está escrito desde el punto de vista de Jessie y se estrenará mundialmente el 5 de junio.

De qué tratará Toy Story 5 Los juguetes están de regreso en Toy Story 5, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?

Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y escrita por Stanton y Harris. La película cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, quien regresa para musicalizar su quinta película de la saga.

Toy Story 5 se estrena exclusivamente en cines el 17 de junio de 2026.

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