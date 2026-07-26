Netflix sumó a su catálogo la mejor película de la saga Transformers: cuál es y de qué trata + Agregar ámbito en









Una historia de ciencia ficción y aventura volvió a captar la atención de los usuarios por contar la historia de un personaje muy querido.

Netflix sumó la película de uno de los robots más queridos del cine. Gentileza - Netflix

La plataforma de Netflix volvió a popularizar una saga que fue muy exitosa en la década del 2010. Si bien se trata de una franquicia con muchas películas, entre todas sus entregas hay una producción que se volvió la favorita, tanto de los fanáticos como de la crítica, porque se enfoca en uno de sus personajes más queridos.

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Con una historia más íntima, personajes mejor desarrollados y una propuesta distinta a la de las entregas anteriores, esta película consiguió revivir el universo de los robots extraterrestres. Por eso, su incorporación al catálogo ofrece una gran oportunidad para quienes todavía no la vieron o quieren volver a disfrutarla.

Esta es una de las películas mejor valoradas de la saga de Transformers. Gentileza - Netflix De qué trata Bumblebee La historia empieza durante la guerra entre Autobots y Decepticons en el planeta Cybertron. Ante el avance de sus enemigos, Optimus Prime decide enviar al explorador B-127 a la Tierra para que prepare un refugio para el resto de los Autobots y así proteger a la humanidad.

La nave aterriza en California durante el año 1987, donde el robot queda gravemente dañado tras un enfrentamiento con el Decepticon Blitzwing. El combate hace que pierda la memoria y también de la voz, por lo que se mantiene oculto bajo la apariencia de un Volkswagen Beetle de 1967.

Tiempo después aparece Charlie Watson, una adolescente que está pasando por un momento difícil tras la muerte de su padre. Cuando encuentra el viejo automóvil en un depósito de chatarra, decide restaurarlo sin imaginarse que se trata de un visitante de otro planeta.

A partir de ese momento, ambos desarrollan una amistad en la que Charlie ayuda al Autobot a recuperar parte de sus recuerdos, mientras descubre que la Tierra corre peligro por la llegada de nuevos Decepticons, decididos a localizar a B-127 y eliminar cualquier posibilidad de resistencia. Es la profundidad de esa relación entre los protagonistas lo que diferencia esta entrega del resto de la saga y lo que provocó que sea una de las entregas mejor valoradas de la franquicia. Netflix: tráiler de Bumblebee Netflix: elenco de Bumblebee Hailee Steinfeld como Charlie Watson

John Cena como Jack Burns

Jorge Lendeborg Jr. como Memo

John Ortiz como Dr. Powell

Pamela Adlon como Sally Watson

Jason Drucker como Otis Watson

Stephen Schneider como Ron

Len Cariou como Hank

Glynn Turman como General Whalen

Dylan O'Brien como la voz de Bumblebee (B-127)

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