Audivert: "El teatro es un piedrazo en el espejo"

Periodista: ¿Cuál es el tema de la obra?

Pompeyo Audivert: El cruce, de un nivel fantástico, en una vieja casona de la oligarquía porteña, donde unos huesos que yacen allí reverberan unas fantasmagorías, unas identidades abolidas pero que se recomponen. Son dos hermanas que una noche vuelven a destellar y florecer en ese abandono y a revivir algunos recuerdos de sus últimos momentos. Y también a ser visitadas por fantasmas históricos, en este caso el de Perón y también cuestiones de la fenomenología peronista.

P.: Otra vez una figura histórica, luego de que compusiera a un Rosas junto a Rodrigo de la Serna como el Rosas joven en “El farmer”.

P.A.: El teatro se debe a estas cuestiones, nacionales, históricas y metafísicas ,y esta obra cruza esos niveles en una circunstancia simple y a la vez poética, que fue lo que me atrajo del material. Sus circunstancias imposibles de definir en términos de una circunstancia realista, eso me gusta mucho de ciertas dramaturgias que estoy empezando a leer de autores nuevos que ya no se conforman con ese teatro de living, ese teatro espejo con el que la burguesía se solaza. Sino que van más allá y establecen una dimensión propia de la circunstancia, del acontecimiento teatral que tiene como referente a niveles que no son del todo históricos, que son más propios de la teatralidad, que tiene que ver con otros planos.

P.: ¿Cómo trabajó la puesta en escena?

P.A.: Le hicimos algunas intervenciones a lo largo del proceso de ensayos, a favor de signos que estaban dando vueltas ahí, y que los pusimos a valer en los cuerpos, en la escena, en los movimientos, en las composiciones. Un cambio importante tal vez haya sido el hecho de que la figura de Perón aparece físicamente y no como en el texto, que marcaba que era una voz desde la ventana. Aquí hablan con Perón desde adentro de la casa. Como el actor que hacía la voz de Perón era Claudio Da Passano, apareció y no me lo quería perder así que sugerí estuviera de cuerpo entero y él encantado. Así que conseguimos un caballo de madera, lo montamos a Perón ahí y fue lindo trabajar con tres y no con dos.

P.: ¿Cómo fue volver a pisar el Cervantes?

P.A.: Todo el proceso de ensayos fue raro porque teníamos que estar con barbijo, distancia, no se podían tocar, todo eso me pareció una cosa espantosa que no obstante logramos sortear con buena actitud. Intentamos no deprimirnos con esa situación antiteatral. Todo el protocolo debía ser así y estaba bien para cuidarnos pero fue feo, nada atractivo. Sin embargo, creó una situación que fue favorable para este material. Éramos como fantasmas ensayando en el salón y finalmente pasamos al escenario que fue atractivo por la inmensidad y porque era un páramo de huesos de otra dimensión.

P.: Esta obra surge de la convocatoria a dramaturgos, ¿cómo vienen las nuevas generaciones de autores?

P.A.: Hay una nueva dramaturgia que está surgiendo mezclada con otra que no me interesa tanto. Hay enfoques de la escritura teatral que plantean el teatro como un espejo, a mi me gusta más los que plantean el teatro como un piedrazo en el espejo, creo en ese teatro, el que elige un espejismo para luego apedrearlo sin dejar de reflejar la convención histórica y la señala como una ficción.

P.: ¿Qué otras cosas hizo este año?

P.A.: Reponemos “Trastorno”, que hicimos en el CCC. Es una comedia dramática sobre un texto de Florencio Sánchez llamado `El pasado`. En pandemia produje un unipersonal sobre Macbeth al que llamé “Habitación Macbeth” y estrenamos en el CCC la última semana de febrero.