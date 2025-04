Tini Stoessel habló de su salud mental: "Estaba pasando por algo que le puede pasar a cualquiera"







La artista habló del duro momento que vivió, cómo frenó a tiempo y el rol clave del tratamiento profesional. Hoy celebra sentirse "la mujer que siempre soñó ser".

Tini Stoessel habló una vez más de su salud mental y de su evolución personal.

Tini Stoessel dio un show gratuito en Palermo y anunció su festival Futtura para el 24 de octubre. Además, habló sin filtros sobre su salud mental y el proceso que atravesó para reconstruirse en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado al día de hoy, mejorando en todos los aspectos y eso me tiene súper contenta”, dijo. A esa evolución, le sumó una reflexión de que vivió interiormente: “hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar… Entiendo que no tiene nada de malo hablarlo, contarlo”.

GeWr32-WIAA6tk1.jpg “Hoy soy la mujer que siempre soñé ser". Sobre aquel momento límite, la cantante fue clara: “lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, poder saber que había personas que estaban ahí para escucharme y para acompañarme”. La fama no la protegió: “Yo no estaba loca, simplemente estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquier persona… me podía pasar a mí teniendo éxito, dinero, una familia recontra conformada”.

Además, durante la entrevista para Telenoche habló de cómo parar a tiempo fue necesario para su bienestar: “frenar fue recontra necesario… Era eso o que el final sea otro, y te lo digo así, y yo no quería seguir así”, expresó con crudeza. Reconoció que parte de la sanación fue aceptar lo que le pasaba: “fue necesario entender, amigarme con un montón de cosas que forman parte de mi intimidad… y entender que todo te va haciendo quien sos y también quien elegís ser a partir de esas heridas”.

“Hoy soy la mujer que siempre soñé ser. Nunca me imaginé estar diciendo esto. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento extremadamente feliz”. Hoy, con el cariño de sus fans más presente que nunca, Tini celebra estar en paz consigo misma y haber transformado el dolor en fortaleza. Su historia no solo da cuenta de su crecimiento personal, sino que también se convierte en un mensaje para quienes atraviesan momentos difíciles: pedir ayuda puede salvar vidas.