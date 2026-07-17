Tres estrenos nacionales entre colores, memoria y depredadores

“El club de pesca”, la ópera prima de Gastón Revol Molina, es uno de los estrenos nacionales de esta semana.

Colores, pinturas y sociedades son claves coincidentes en los estrenos nacionales de esta semana, desde un lindo dibujo para niños y el seguimiento de un artista plástico por el Amazonas colombiano, hasta la comedia ácida de una pareja en crisis que pretende salvarse con un cuadro ajeno.

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Así, “Colores perdidos”, de Roberto de Biase, cuenta la aventura fantástica de un chico puneño y su amigo para recuperar lo que algún posible alienígena le está quitando al paisaje. Imaginemos, por empezar, que el cerro Siete Colores, allá en Purmamarca, un día tenga solo cinco, y la resta sigue (imaginemos también que el destructor no venga del espacio, pero hasta ahí llegamos, porque ésta es “solo” una fábula para niños).

Los dibujos son muy agradables, el amigo del niño es un guanaquito (chulengo sería el término adecuado, a riesgo de confundirlo con una parrilla) y los responsables son Roberto de Biase y la guionista Florencia Villamañan, es decir, los mismos del corto, en este caso monocromático, “Prohibido olvidar” que integró en mejores tiempos el trabajo colectivo “Malvinas, 30 miradas”, producido por el Incaa.

La película animada sigue la aventura de un chico puneño y su amigo para recuperar los colores del paisaje. También parece un tanto monocromático, tirando a verde, “Retazos de la memoria”, de Juan Pablo Tobal, coproducción argentino-colombiana filmado en El Itilla, un “resguardo indígena” (así le dicen) del departamento de Guaviare. Hasta ahí llega el joven artista plástico Jeisson Castillo, para enseñar dibujo a los niños, recordarles sus propias tradiciones animistas y aprender otras.

De este modo, leyendas como esa de la madre anaconda y el origen de las diversas lenguas, o el jaguar conteniendo el “espíritu del sabedor” en su territorio sagrado, se mencionan junto al nombre de plantas locales que proporcionan matices y texturas ideales para el trabajo del pintor. Todo esto, contado mediante pequeñas escenificaciones, donde la amabilidad de la gente y la placidez del lugar terminan contagiando a la película, y al espectador. Para quien quiera saber algo más, se recomienda la página www.jeissoncastilloart.com, donde aparecen varias de sus obras, muy coloridas e imaginativas, y sus proyectos educativos para gente de la selva y la ciudad, que es otra selva.

El documental acompaña al artista Jeisson Castillo en su recorrido por una comunidad indígena del Amazonas colombiano. Y a propósito de selva, llegamos a la tercera película, “El club de pesca”, donde los animales grandes quieren comerse al chico, solo que esto no transcurre en el agua sino en pleno asfalto, entre un chanta prepotente dedicado al negocio inmobiliario, su mujer, crítica de arte, enfrentados entre ellos pero asociados para el mal, otros personajes amenazantes y, como peces chicos, la empleada doméstica y su padre, que tienen, ignorando su valor, un cuadro de Joaquin Sorolla. ¿Los inocentes pececitos podrán esquivar esta vez las dentelladas de los depredadores? Comedia ácida, un tanto incómoda, ésta es la opera prima de Gastón Revol Molina. Puede suponerse cierta inspiración en “El cuadro robado”, de Pascal Bonitzer, pero realmente va por otro camino, y agrega un sabor muy ajeno al francés. “Colores perdidos” (Argentina, 2026). Dirección: Roberto de Biase. Animación.

(Argentina, 2026). Dirección: Roberto de Biase. Animación. “Retazos de la memoria” (Argentina-Colombia, 2025). Dirección: Juan Pablo Tobal. Intérpretes: Jeisson Castillo, Hermes Londoño, Amancio Yucuna y Luz Dari Gómez.

(Argentina-Colombia, 2025). Dirección: Juan Pablo Tobal. Intérpretes: Jeisson Castillo, Hermes Londoño, Amancio Yucuna y Luz Dari Gómez. “El club de pesca” (Argentina, 2026). Dirección: Gastón Revol Molina. Intérpretes: Paula Brasca, Adrián Azaceta, Iván Espeche, Fernanda Cangi y Matías Benedetti.

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