Five Nights at Freddy's 2 llega a HBO Max: los detalles de la esperada película + Agregar ámbito en









La secuela inspirada en la exitosa saga de videojuegos desembarca este mes con nuevos animatrónicos y el regreso de sus protagonistas.

Emma Tammi volvió a dirigir la película producida por Blumhouse y Universal Pictures, basada en la franquicia creada por Scott Cawthon.

Después de su paso por los cines, Five Nights at Freddy's 2 tendrá su estreno en HBO Max el próximo 31 de julio, como parte del calendario de incorporaciones de la plataforma para este mes. La película sigue la historia iniciada en 2023 y vuelve a llevar a los espectadores al universo de Freddy Fazbear's Pizza, donde los animatrónicos esconden un nuevo misterio que pone en peligro a todos los que se acercan al lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La producción fue realizada nuevamente por Blumhouse Productions y Universal Pictures, con Emma Tammi en la dirección y un guion escrito por Scott Cawthon, creador de la franquicia de videojuegos, junto con Seth Cuddeback y la propia Tammi. El film mantiene el universo original, que convirtió a la primera entrega en uno de los mayores éxitos comerciales basados en videojuegos de los últimos años.

La primera película recaudó cientos de millones de dólares en todo el mundo y consolidó a Five Nights at Freddy's como una de las adaptaciones más exitosas del género. Con esta segunda entrega, la historia amplía el trasfondo de los personajes principales y profundiza en los secretos que rodean a Freddy Fazbear's Pizza y a sus animatrónicos.

De qué trata Five Nights at Freddy's 2 La secuela transcurre un año después de los acontecimientos de la primera película. Lo que pasó en Freddy Fazbear's Pizza ya forma parte de las leyendas urbanas de la ciudad, pero Mike Schmidt intenta dejar atrás esa experiencia traumática mientras sigue cuidando de su hermana Abby.

El pasado vuelve a aparecer cuando Abby mantiene su interés por los animatrónicos y una serie de nuevos hechos obliga a Mike y a Vanessa a volver al restaurante. Lo que parecía un caso cerrado comienza a revelar nuevos secretos relacionados con el origen del local y con William Afton, cuya influencia sigue presente incluso después de los hechos de la primera película.

La historia incorpora nuevos personajes y presenta animatrónicos, que hasta ahora no habían aparecido en la adaptación cinematográfica. El objetivo es expandir el universo creado por Scott Cawthon, tomando elementos de los juegos, aunque sin reproducirlos exactamente, para ofrecer una historia propia, que también pueda seguir el público que no conoce la saga. La producción continúa a cargo de Jason Blum, fundador de Blumhouse Productions, junto con Scott Cawthon. Ambos repiten el equipo creativo que impulsó la primera adaptación cinematográfica del videojuego. Universal Pictures publicó el tráiler oficial semanas antes del estreno en cines. El avance muestra el regreso de Mike, Vanessa y Abby, además de anticipar la aparición de nuevos animatrónicos inspirados en los juegos de Scott Cawthon. Tráiler de Five Nights at Freddy's 2 Reparto de la película Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Elizabeth Lail como Vanessa

Piper Rubio en el papel de Abby

Matthew Lillard vuelve a interpretar a William Afton

Theodus Crane como Jeremiah

Freddy Carter

Wayne Knight

Mckenna Grace

Skeet Ulrich Cuándo se podrá ver en HBO Max Tras su estreno en cines a fines de 2025, HBO Max incorporará Five Nights at Freddy's 2 a su catálogo el 31 de julio en Argentina y el resto de Latinoamérica, como parte de los estrenos confirmados para ese mes. La llegada de la película amplía la oferta de terror de la plataforma y suma uno de los títulos más esperados por los seguidores de la franquicia.