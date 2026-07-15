El regreso del personaje más querido del cine: la divertida película familiar de Prime Video + Agregar ámbito en









Una nueva aventura lleva a un entrañable protagonista hacia un destino inesperado, con paisajes imponentes y desafíos que pondrán todo a prueba.

La nueva entrega traslada la historia a escenarios naturales que cambian por completo el rumbo de la aventura. Magnific

Las películas familiares con aventuras, humor y personajes entrañables siguen ocupando un lugar destacado entre las opciones más elegidas por grandes y chicos del catálogo de Prime Video. Cuando además se apoyan en una franquicia querida por el público, suelen convertirse en una apuesta segura para una tarde de cine en casa.

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En esta oportunidad, la plataforma incorporó a su catálogo una producción que traslada a su protagonista a un escenario completamente diferente del habitual. El cambio de paisaje abre la puerta a nuevos desafíos, personajes y situaciones inesperadas, sin perder el tono cálido que caracteriza a la saga.

El simpático oso de piloto azul inicia un viaje que lo llevará mucho más lejos de lo que imaginaba. Prime Video Se trata de Paddington: Aventura en la Selva, la tercera película basada en el universo creado por el escritor Michael Bond. La historia recupera el espíritu de las entregas anteriores, pero apuesta por una aventura de mayor escala, con paisajes imponentes y una búsqueda que llevará a los protagonistas hasta el corazón de Perú.

De qué trata Paddington: Aventura en la Selva La historia comienza cuando Paddington recibe una noticia inesperada desde Perú. Su querida tía Lucy, quien vive en el Hogar para Osos Retirados, comenzó a comportarse de manera extraña y preocupa a quienes la cuidan. Ante esa situación, el oso decide viajar junto a la familia Brown para visitarla.

Al llegar descubren que la tía Lucy ha desaparecido sin dejar demasiadas pistas. Ese hecho da inicio a una expedición por la selva amazónica y las montañas peruanas, donde los protagonistas intentarán descubrir qué ocurrió mientras siguen una serie de indicios que los acercan a un antiguo secreto.

Con humor, acción y momentos emotivos, la franquicia vuelve a reunir a toda la familia frente a la pantalla. Prime Video Durante el recorrido aparecen nuevos aliados y personajes con intenciones poco claras, además de escenarios naturales que toman un papel central en la historia. La película mezcla aventuras, situaciones cómicas y algunos momentos de tensión, aunque mantiene el tono apto para toda la familia que convirtió a la franquicia en un éxito internacional. Prime Video: tráiler de Paddington: Aventura en la Selva Prime Video: elenco de Paddington: Aventura en la Selva Ben Whishaw, voz de Paddington

Hugh Bonneville como Henry Brown

Emily Mortimer como Mary Brown

Madeleine Harris como Judy Brown

Samuel Joslin como Jonathan Brown

Julie Walters como la señora Bird

Olivia Colman como la Reverenda Madre

Antonio Banderas como Hunter Cabot

Jim Broadbent como Samuel Gruber

Imelda Staunton, voz de la tía Lucy