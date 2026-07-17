La inflación mayorista se moderó al 1,1% en junio, ante bajas en los precios de petróleo y alimentos

Se trató de la menor suba en cuatro meses. Sucedió en línea con la desaceleración en el IPC, pese a que cada referencial mide cosas distintas.

La inflación mayorista se moderó al 1,1% en junio, fundamentalmente debido a la caída en los precios de los hidrocarburos . Sucedió ante una menor presión sobre los costos energéticos a nivel global, en medio de la guerra de Medio Oriente.

Así lo informó este viernes el INDEC , a través de su Índice de Precios Internos al por Mayor ( IPIM ). Vale recordar que en mayo el referencial había subido un 2,5%.

"Se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie que comienza en diciembre de 2015", destacó en sus redes el ministro de Economía, Luis Caputo .

LA INFLACIÓN MAYORISTA EN JUNIO FUE DE 1,1% MENSUAL ✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 1,1% mensual en junio, la más baja en 4 meses. Asimismo, se trató de la menor variación para un mes de junio de toda la serie del IPIM que comienza…

El mayor aporte a esta desaceleración lo aportó la división de petróleo y gas , que el mes previo había arrojado un alza del 2,1%, y ahora exhibió un retroceso del -5,3%. Esto explicó por qué los productos primarios de origen nacional mostraron una variación negativa del -1,2% en el mes en cuestión.

Entre mediados de mayo y mediados de junio, que es el período que mide e IPIM, el precio internacional del barril de crudo en Londres, el Brent, se hundió cerca de 25%, luego de haberse disparado casi 50% hasta entonces, desde el comienzo del conflicto bélico entre Israel, EEUU e Irán.

Por su parte, en los productos manufacturados locales los precios subieron 1,6%. Aquí se destacó el recorte en sustancias y productos químicos, donde los precios pasaron de subir 7,2% a 2,7% entre mayo y junio. Asimismo, en alimentos y bebidas, la división de mayor peso, hubo una merma del -0,3%.

Los valores que más subieron fueron los de productos importados (+2,3%). Cabe remarcar que el dólar oficial avanzó 3% durante el período, luego de varios meses en calma.

Similitudes y diferencias entre la inflación mayorista y la minorista

La dinámica del tipo de cambio mayorista pega más, por lo menos en el corto plazo, en el IPIM que en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), dado que el primero tiene un peso mucho mayor de bienes comercializables con el exterior ("transables"), mientras que el segundo tiene un mayor componente de "no transables", fundamentalmente por el lado de los servicios.

Aun con esta diferencia (más la del período de medición ya que el IPC mide el mes de punta a punta y no del 15 al 15), en junio la inflación minorista también se desaceleró, al 1,9%. De este modo, perforó el 2% mensual por primera vez en 11 meses.

En el primer semestre, el IPC trepó 16,8%, por encima del 15,6% observado para el IPIM. En términos anuales, las variaciones fueron casi idénticas (33,5% y 33,7%, respectivamente).