La joya de Prime Video con Glen Powell y Margaret Qualley que se convertirá en tu película favorita + Agregar ámbito en









El galán de Hollywood deja de lado sus roles habituales para encarnar a un personaje verdaderamente oscuro en esta película.

El dúo se luce en la producción que estará disponible en la plataforma de Amazon. A24

Mientras la receta de las plataformas de streaming suele ser apostar a series o producciones propias, Prime Video decidió ir un paso más allá y se la jugó por una obra con potencial para dar de qué hablar. La misma está protagonizada por Glen Powell y Margaret Qualley, con el actor cambiando de rol y reinventando su carrera en la pantalla grande.

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El reconocido galán de Hollywood da un giro inesperado y deja atrás ese papel tan característico para demostrar sus dotes actorales. Esta vez dará vida a un personaje muy cuestionado por su carencia de moralidad y ética, consiguiendo impactar a la audiencia con su interpretación.

Powell sorprende con una actuación consagratoria en esta impactante película. A24 De qué trata Jugada Maestra Powell encarnará a Becket Redfellow, un hombre común que trabaja en una tienda de ropa y es golpeado por una tragedia: su madre está a punto de fallecer. Ella le revela que fue parte de una de las familias más adineradas del país y él es uno de los herederos de una fortuna de u$s28 mil millones.

Pero el gran drama es que en la lista por esa herencia hay siete familiares antes que él. En primera instancia, apuesta por intentar acercarse a ellos con el fin de buscar reconocimiento, pero es humillado y rechazado con desprecio. Así, se decide a obtener lo que corresponde con un método bastante oscuro: eliminarlos a todos para ser el único que se quede con ese dinero.

Para esto, planificará minuciosamente cada crimen con el fin de adueñarse de los millones de la familia. Esto llevará al límite al personaje, quien dejará atrás su moral y su ética con tal de reclamar la fortuna que le fue negada a él y a su madre, obligados a crecer en la pobreza.

Prime Video: tráiler de Jugada Maestra Prime Video: elenco de Jugada Maestra Glen Powell

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Margaret Qualley

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