"The Batman: Part II" presentó su primer tráiler pero pospone la llegada a los cines hasta 2028 + Agregar ámbito en









El estudio Warner Bros. oficializó una reprogramación en el debut de la esperada continuación dirigida por Matt Reeves.

Warner Bros. Pictures anunció que The Batman: Part II retrasó su estreno.

Warner Bros. confirmó un nuevo retraso para The Batman Part II, la secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. La película, que recientemente comenzó su rodaje, ya no se estrenará en la fecha prevista para el 1 de octubre de 2027 y finalmente llegará a los cines el el 18 de febrero de 2028, lo que extenderá la espera a casi seis años desde el lanzamiento de The Batman en marzo de 2022, uno de los mayores éxitos recientes de DC con más de u$s770 millones recaudados en todo el mundo.

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El anuncio fue realizado por el propio Reeves a través de Vimeo, donde también compartió las primeras imágenes de prueba de cámara de Pattinson nuevamente vestido como el Caballero Oscuro. Aunque el material no forma parte del metraje definitivo de la película, representa el primer vistazo oficial al actor desde que comenzó el desarrollo de esta nueva entrega.

Tráiler The Batman Part II. Nuevos actores, rumores de la trama y el futuro de The Batman Part II Además del regreso de Pattinson como Bruce Wayne, la secuela contará con un elenco destacado. Entre las nuevas incorporaciones aparecen Scarlett Johansson y Sebastian Stan, ambos conocidos por sus trabajos en el Universo Cinematográfico de Marvel. También participarán Charles Dance, Brian Tyree Henry y el actor alemán Sebastian Koch.

Por el momento, Warner Bros. mantiene en secreto los detalles de la historia, aunque todo indica que Reeves continuará explorando el universo criminal de Gotham presentado en la primera película. Entre los rumores más fuertes aparecen posibles apariciones de Poison Ivy y Harvey Dent, además de referencias a organizaciones ocultas como la Court of Owls. Tampoco se reveló qué personajes interpretarán los nuevos integrantes del reparto.

El proyecto atravesó un desarrollo complejo desde el estreno de la primera película. El guion sufrió varios retrasos y la producción fue postergada en distintas oportunidades, lo que obligó a modificar en repetidas ocasiones el calendario de estrenos de DC Studios.

A pesar de ello, The Batman Part II sigue siendo una de las principales apuestas del estudio y continuará fuera del nuevo Universo DC encabezado por James Gunn y Peter Safran, ya que formará parte del sello DC Elseworlds, reservado para historias independientes del canon principal.

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