Último adiós a Ernestina Pais: la dolorosa despedida de su hermana Federica, artistas y compañeros + Agregar ámbito en









Familiares, amigos y colegas participaron del velatorio de la conductora y periodista, fallecida el viernes en un accidente ferroviario. El elenco de El divorcio del año la recordó con profunda emoción y reveló cómo atravesaba uno de sus mejores momentos personales y profesionales.

Conmoción en el velatorio de Ernestina Pais: el recuerdo de sus compañeros de elenco.

El mundo del espectáculo despidió este domingo a Ernestina Pais. Desde temprano, familiares, amigos y colegas se acercaron a la casa velatoria para darle el último adiós a la conductora y periodista, cuya muerte a los 54 años conmocionó al ambiente artístico.

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Entre los primeros en llegar estuvo José María Muscari, director de El divorcio del año, la obra que protagonizaba Pais y con la que recorría el país. Visiblemente conmovido, acompañó a la familia en una ceremonia marcada por el dolor y el recuerdo de una actriz que, según quienes compartieron escenario con ella, atravesaba una etapa de plenitud.

ernestina-pais "Estaba muy feliz": el emotivo adiós a Ernestina Pais de Muscari y Romina Gaetani.

Las reacciones en la despedida a Ernestina Pais Romina Gaetani, compañera de elenco, también destacó el presente que vivía la conductora. Contó que disfrutaba de la gira teatral, trabajaba en un libro sobre su vida y avanzaba en la escritura de un guion inspirado en la historia de su padre. Sus palabras reflejaron la sorpresa y el impacto que provocó una muerte tan inesperada entre quienes compartían el día a día con ella.

La despedida reunió además a familiares y figuras del ambiente artístico que quisieron acompañar a los seres queridos de Pais en una ceremonia íntima antes del traslado de sus restos al Cementerio de la Chacarita. La familia había convocado a allegados y colegas para expresar su pesar y rendir homenaje a una de las periodistas y conductoras más reconocidas de la televisión argentina.

La muerte de Ernestina Pais ocurrió el viernes, cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La noticia generó una fuerte conmoción en el espectáculo y el periodismo, donde colegas y amigos multiplicaron los mensajes de despedida en las redes sociales.